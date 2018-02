Grolsch ontwerpwedstrijd 10-jarig jubileum Freshtival

Grolsch en Absolutely Fresh schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het 10-jarig jubileum van de Freshtival te vieren. Creatievelingen worden via social media opgeroepen om het ultieme Freshtival gevoel te vertalen naar een Grolsch beugel ontwerp.



Het winnende ontwerp zal terug te vinden zijn op de Grolsch beugelflessen in de geselecteerde supermarkten en in de speciale Grolsch-area op Freshtival op 19 en 20 mei (Pinksterweekend). Naast eeuwige roem zal de winnaar 10 jaar lang gratis toegang tot het festival krijgen voor twee personen. Ontwerpen kunnen tot uiterlijk 28 februari 12:00 uur worden ingezonden.



Freshtival viert dit jaar uitbundig haar tiende editie. Het festival dat naast grote artiesten vooral draait om creatief vermaak en onverwachte gebeurtenissen is sinds vorig jaar uitgebreid naar een tweedaags evenement met campingmogelijkheid en is in het Oosten van het land het grootste in haar soort.



De komende weken zullen op de website van Freshtival de eerste artiesten bekend gemaakt worden voor het jubileumeditie. De volledige line up plus het entertainmentprogramma zal eind maart bekend zijn.



Artiesten van de afgelopen jaren waren o.a.: Steve Aoki, De Jeugd van Tegenwoordig, Nicky Romero, Guus Meeuwis, Sunnery James & Ryan Marciano, Jan Smit, The Opposites, Ronnie Flex & Lil Kleine, Jonna Fraser, Sandrien, Radical Redemption, Headhunterz, Rondé, Sam Feldt, Yellow Claw, The Partysquad en Typhoon.



http://www.freshtival.nl/

http://www.absolutelyfresh.nl/