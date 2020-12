Uitvinder geeft baanbrekende ventilatietechnologie tegen COVID-19 weg

Sassenheim, Nederland, 14 december 2020 – Door klaslokalen en andere gemeenschappelijke ruimtes in verpleegtehuizen, winkels, bedrijven, horeca en culturele instellingen verticaal in plaats van horizontaal te ventileren, kan de verspreiding van COVID-19 fors worden teruggedrongen. Vanwege de pandemie gaat uitvinder en CEO Norbert Vroege zijn revolutionaire Goflow technologie delen of zelfs gratis weggeven, zodat heel de wereld er gebruik van kan maken.



Bij 99 procent van de traditionele ventilatiesystemen wordt de lucht horizontaal door de ruimte verplaatst. Van voor naar achter of van links naar rechts. Dat betekent dat die lucht iedereen in die ruimte passeert. Als er mensen aanwezig zijn die met het coronavirus zijn besmet is de kans groot dat zij via de ventilatie andere mensen besmetten. Alleen in operatiekamers wordt verticaal geventileerd, dus van het plafond naar de vloer. Anders kunnen patiënten op de operatietafel besmet raken met virussen of infecties oplopen.



De coronapandemie toonde dit jaar aan dat veel gebouwen en ruimtes slecht geventileerd worden, waardoor virussen als COVID-19 zich makkelijker kunnen verspreiden. In mei startte Vroege daarom zijn zoektocht naar een veiligere manier van ventileren en kwam met het idee voor verticale ventilatie. Hij en zijn team werkten dag en nacht en ontwikkelden binnen zes maanden deze nieuwe technologie. De systemen bestaan voor 90 procent uit duurzaam hout. Royal Mosa, fabrikant van duurzame keramische tegels, combineert de Goflow technologie met haar Cradle to Cradle Silver gecertificeerde tegels en draagt daarmee bij aan een verbeterde luchtkwaliteit en gezond binnenklimaat. Door een ventilerende vloer met honderden kleine gaatjes wordt schone gefilterde buitenlucht naar binnen geblazen. De gebruikte binnenlucht wordt via een speciaal geperforeerd plafond afgevoerd en gefilterd via een luchtbehandelingskast. Op deze manier wordt de binnenlucht vijftien keer per uur ververst en vindt er geen circulatie van besmette lucht plaats. De Awair sensor op die kast monitort de kwaliteit van het binnenmilieu, wat via een app op de telefoon afgelezen kan worden. Het systeem is binnen een dag in elk gebouw te installeren.



,,Gewoon gezond boerenverstand gebruiken”, zegt Vroege. ,,Alle besmette lucht in een ruimte gaat via de kortste weg weer naar buiten, waardoor de kans dat wij elkaar besmetten via de binnenlucht nagenoeg nihil wordt. Dit kan echt een verschil gaan maken.”



In Nederland wil Goflow Technology samen met zijn partnerbedrijven eerst de ventilatie in scholen verbeteren. Die blijkt vaak slecht en veel leerlingen raken besmet met COVID-19. Het Ministerie van Onderwijs heeft daarom 360 miljoen euro uitgetrokken om ventilatiesystemen aan te passen. Verder wil Vroege verpleeghuizen en zorgcentra gaan helpen.



De uitvinder ziet het liefst dat de hele wereld verticaal gaat ventileren. Omdat Vroege en zijn team de focus willen houden op het ontwikkelen en delen van de technologie, wil hij de technologie met alle internationale partijen delen tegen maatschappelijk verantwoorde voorwaarden en zelfs gratis weggeven aan overheden en organisaties in ontwikkelingslanden.



De Goflow informatie is na aanmelding en accreditatie van een geïnteresseerde beschikbaar. ,,Ik vind het belangrijk dat iedereen hier zo snel mogelijk over kan beschikken. Daarom kan iedereen die de wereld beter wil maken de technologie bij ons opvragen en het daarna in licentie zelf maken”, stelt hij.



Meer informatie over Goflow Technology, zie ook: https://www.goflow-technology.com