Op maat onboarden uitkomst voor nieuwe generatie professionals

Jongerenexperts YoungCapital NEXT en Frisse Blikken helpen organisaties bij ontwikkelen futureproof onboardingprogramma’s op maat.



Hoofddorp, 21 januari 2021 - YoungCapital NEXT en Frisse Blikken, beide experts op het gebied van jongeren en werk, bieden samen digitale onboarding op maat aan. Het zogenaamde ‘Modulair Onboarding Programma’ is speciaal gemaakt voor de nieuwe generatie die (op afstand) start met werken en een nieuwe organisatie nog moet ontdekken. “Samen met organisaties bepalen we welke modules interessant zijn om hun specifieke doelgroep een optimale start te geven”, zegt Matthijs van de Duurling van Frisse Blikken. “Denk bijvoorbeeld aan games, podcasts, digitale magazines, video's of het organiseren van social events. Deze tools integreren we dan in het reeds bestaande inwerkprogramma. Het ultieme doel is om hiermee zoveel mogelijk jongeren een kick-start te geven op de arbeidsmarkt.”



Met de digitale onboarding modules, die zich vooral richten op verbinding, leren werken en kennis over de organisatie(cultuur), brengen YoungCapital NEXT en Frisse Blikken de behoeftes van starters én werkgevers samen. “Young professionals zijn graag betrokken bij het bedrijf waar ze werken”, weet Jan Hendrik van der Wijngaart van YoungCapital NEXT. “Maar een eerste baan is ook spannend en erg wennen. Met een goede onboarding krijgen jongere medewerkers vanaf de eerste werkdag meteen een goede start. Nu bij veel bedrijven thuis werken de norm is, is een digitale onboarding essentieel. Op deze manier creëren we zo samen een omgeving waarin jong talent een goed begin kan maken aan het werkende leven.”



Gedeelde visie op jongeren en werk



YoungCapital NEXT en Frisse Blikken hebben een gedeelde visie op jongeren en werk. Zij kennen de nieuwste generatie op de werkvloer als geen ander, omdat ze zelf de nieuwe generatie zijn. Het is de missie van beide bedrijven om organisaties te laten zien dat jongeren een waardevolle toevoeging op de werkvloer zijn. “Wij zien ook dat veel jongeren nu moeilijker aan een baan komen”, zegt Jan Hendrik. “Bedrijven willen we daarom laten zien wat jongeren op de werkvloer te bieden hebben. Ze zijn flexibel, leergierig en gaan geen uitdagingen uit de weg, dat zijn waardevolle skills. Door goede onboarding krijgen deze skills de ruimte om zich te ontplooien. Met de digitale modules hopen we belemmeringen bij bedrijven weg te nemen om meer jongeren aan te nemen.”