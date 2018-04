Privacy van Windows-gebruikers sterk verbeterd na onderoek AP

Na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Microsoft de privacy van Windows-gebruikers sterk verbeterd. De AP constateerde in oktober 2017 dat Microsoft telemetriegegevens verzamelt van Windows 10 Home en Pro-gebruikers op een manier die in strijd is met de privacywetgeving. Microsoft maakt de geconstateerde overtredingen nu ongedaan bij de volgende Windows-update in april 2018. Deze herstelmaatregelen worden in de hele Europese Unie doorgevoerd.



Microsoft verzamelt continu technische prestatie- en gebruiksgegevens. Bijvoorbeeld welke apps de gebruiker heeft geïnstalleerd en, afhankelijk van de privacy-instellingen, hoe vaak de apps worden gebruikt en welke sites de gebruiker bezoekt. Deze gegevens worden telemetriegegevens genoemd. Microsoft maakt als het ware non-stop foto’s van het computergedrag van Windows-gebruikers en stuurt deze naar zichzelf.



Herstelmaatregelen met nieuwe update



Microsoft heeft een herstelplan ontwikkeld dat bij de volgende update van Windows 10 in april 2018 wordt uitgevoerd. Hiermee beëindigt Microsoft de overtredingen die zijn geconstateerd in het onderzoeksrapport van de AP. Zo informeert Microsoft gebruikers beter over de gegevens die door Microsoft worden verzameld en over de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Daarnaast kunnen gebruikers op een duidelijke actieve wijze kiezen voor hun privacy-instellingen. Met het oog op de nieuwe Europese privacywet (Algemene verordening gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 geldt, heeft de AP erop aangedrongen het herstelplan voor de hele EU uit te voeren. Microsoft heeft toegezegd dit te doen. De AP zal erop toezien dat de herstelmaatregelen worden uitgevoerd.







Overtredingen Microsoft



In Nederland zijn er meer dan 4 miljoen actieve apparaten met Windows 10 Home en Pro. De AP concludeerde in oktober 2017 na onderzoek van Windows 10 Home en Pro dat Microsoft gegevens van Windows-gebruikers verwerkt op een manier die in strijd is met de wet. Microsoft informeerde gebruikers niet duidelijk over welke gegevens zij voor welke doelen gebruikt. Ook konden mensen door de werkwijze van Microsoft geen rechtsgeldige toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens. Het bedrijf vertelde niet dat het bij de standaardinstellingen voortdurend gegevens verzamelde over het gebruik van apps en het surfgedrag via de browser Edge.



Door deze werkwijze van Microsoft hadden de gebruikers onvoldoende controle over hun gegevens. Ze wisten niet welke gegevens waarvoor werden gebruikt. Ook wisten zij niet dat op basis van deze gegevens gepersonaliseerde advertenties en aanbevelingen aan hen konden worden getoond, als de gebruikers dit niet hadden uitgeschakeld.