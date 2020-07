Nouvelle collection vêtements de travail, composé de polyester recyclé

Pro Line - la nouvelle collection de CWS - fabriquée à partir de tissu produit de manière durable, composé de polyester recyclé et de coton Fairtrade



Berchem, 3 juillet 2020 - Il est presque impossible d'être plus durable. Pro Line, la nouvelle collection de vêtements de travail CWS fabriquée à partir de tissu produit de manière durable, composé de 65% de polyester recyclé et 35% de coton avec label de qualité Fairtrade. Les fibres de polyester sont obtenues à partir de bouteilles PET usagées.



CWS donne une fois de plus le bon exemple dans le domaine des vêtements de travail durables.



Réutilisable grâce au polyester recyclé



« La nouvelle collection de vêtements de travail Pro Line est unique parce que les vêtements sont fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées et de coton Fairtrade de Max Havelaar. De plus, nous avons réuni dans cette nouvelle collection les meilleurs éléments de nos collections de vêtements de travail les plus populaires », dit Luc Du Ville, Regional Lead Product Manager chez CWS Workwear.



Avec la collection Pro Line, le prestataire de services met en pratique le principe de l'entreprise circulaire : les matières premières existantes sont réutilisées dans un produit ultérieur. L'avantage, mais en même temps l'inconvénient du polyester, est sa durabilité. Cette matière ne se décompose pas dans la nature. CWS réutilise cette matière première pour en faire un nouveau produit durable et soulage ainsi l'environnement.



Dans un processus spécial, les bouteilles PET collectées sont d’abord transformées en copeaux de polyester, puis en fils de polyester. CWS collabore avec le fournisseur principal UNIFI, qui a déjà retiré plus de 20 milliards de bouteilles du flux de déchets dans le but de les transformer.



CWS utilise déjà du coton Fairtrade dans ses vêtements de travail depuis l’année 2016. Le label de qualité garantit que les producteurs de coton reçoivent un prix minimum équitable pour leur coton et que celui-ci est cultivé dans des conditions respectueuses de l'environnement. La collection Pro Line est pourvue du label ‘Supporting Fairtrade Cotton’.



Ce polyester recyclé et le coton Fairtrade sont tissés et finis de manière responsable par le fabricant de tissus Klopman International Srl. Le résultat final est un tissu très confortable pour le porteur (stretch). Ce tissu a une très longue durée de vie et est très facile à nettoyer selon les exigences d'hygiène élevées en vigueur aujourd'hui.



La production du tissu se fait entièrement selon la certification Oeko-Step niveau 3. Cela garantit une base solide pour la collection Fairtrade, en minimisant l’impact environnemental et en assurant de bonnes conditions de travail. « Chez nous, la durabilité et la protection des personnes et de l'environnement vont main dans la main. Tout cela converge dans nos vêtements de travail confortables », dit Luc Du Ville.



Des vêtements de travail avec la garantie de confort



Vous êtes à la recherche de vêtements de travail confortables pour l'industrie ou l'artisanat ? La collection Pro Line est le choix parfait. L’inclusion d’inserts intégrés en stretch dans la veste et le pantalon assurent un ajustement confortable et garantissent une grande liberté de mouvement. L’ajustement épuré et moderne garantit également à chaque employé une belle apparence au travail. Des patchs réfléchissants sur les manches et les jambes rendent le porteur des vêtements plus visible et augmentent ainsi la sécurité de l’employé. La collection Pro Line offre de nombreuses solutions de poches pratiques pour le rangement des outils. Les poches genoux facilitent le travail sur les genoux.



La collection est disponible en 11 couleurs. Elle s’adapte donc parfaitement à de nombreux secteurs et entreprises. La collection Pro Line peut être combinée de nombreuses façons selon le principe mix & match. Elle se compose d'une veste / blouson de travail, d'un pantalon, d'une jardinière / d’un pantalon à bretelles, d'un bermuda et d'un bodywarmer. La collection convient parfaitement aux femmes et aux hommes et peut être portée toute l'année.



Le service hygiénique CWS



Comme toutes les collections CWS, la Pro Line est disponible dans un ensemble de services complet. Nous collectons les vêtements chez le client, les nettoyons de manière hygiénique, les réparons si nécessaire ou les remplaçons. Ensuite, les vêtements sont à nouveau livrés au client. Les vêtements de travail peuvent être pourvus d'un logo d'entreprise ou d'un emblème avec le nom du porteur.



à propos de CWS



Avec des solutions de location innovantes, durables et numériques, CWS contribue à un avenir plus sain et plus sûr. La gamme CWS est divisée en produits et services dans les domaines suivants : Hygiène, Soins des sols, Vêtements de travail, Sécurité incendie, Salles blanches et Soins de santé. CWS est une marque de CWS-boco International GmbH et ses filiales. Le groupe emploie actuellement environ 10 800 personnes dans 16 pays.



Pour plus d'informations, consultez le site cws.com.