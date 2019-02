Ready Robotic Cell op De Brabantse Metaaldagen

Efficiënte robot verrassend gebruiksvriendelijk



DODEWAARD - Dat het gebruik van een robot niet complex hoeft te zijn en veel kan betekenen voor de efficiëntie van je productieproces, toont lasrobotspecialist RobWelding sinds 2017 met zijn kant-en-klare Ready Robotic Cell (RRC). De RRC trekt sindsdien veel belangstelling en mag dan ook niet ontbreken op De Brabantse Metaaldagen.



De RRC is een lascel in verschillende formaten waarin een ABB-lasrobot gekoppeld is aan één van de betere West-Europese lasmachines. Deze robotcellen zijn voor iedereen bereikbaar en zijn verrassend snel inzetbaar. Na slechts vier stappen kun je de robotcel al in gebruik nemen: inventarisatie, configuratie, installatie en starten maar! Dat het woord ‘ready’ niet zomaar uit de lucht komt vallen, blijkt ook uit het feit dat de RRC al operationeel is binnen één werkdag! Dankzij deze eenvoudige opzet, zien klanten nu in één opslag of een gerobotiseerd lasproces mogelijk is.



Voor iedereen een optimaal automatiseringsproces



Omdat elk bedrijf anders is en producten verschillen, biedt RobWelding keuze uit verschillende robots, met een bereik van 1 tot 4 meter. Verder zijn er voor afnemers verschillende extra opties, om hun automatiseringsproces volledig op hun specifieke producten af te kunnen stemmen. Een lasnaadvolgsysteem is hiervan een voorbeeld.



Niet alleen de RRC zelf is aan te passen aan de wensen van ieder individueel bedrijf. De verschillende aanschafopties maken de beslissing ook makkelijk. Zo kun je de RRC niet alleen kopen, maar ook huren of leasen.



Compact, snel en eenvoudig



Tijdens De Brabantse Metaaldagen toont RobWelding de RRC 300 (stand 7.B067). Bezoekers kunnen dan onder andere zien hoe compact de cel is. Alle componenten zijn namelijk volledig geïntegreerd in een basisframe.



Naast de robot en lasmachine staat in de cel ook een R-Manipulator. Deze manipulator brengt het product bij de operator, zodat hij niet om de cel heen hoeft te lopen. Ook kan de manipulator aan de inlegzijde per programma een bepaalde stand innemen, wat het wisselen van producten vereenvoudigt.



In de compacte lasrobotcel is standaard een reinigingsstation geïntegreerd om de lastoorts te reinigen. Ook is de spraakmakende en gepatenteerde Bulls Eye van ABB in de cel te vinden. Dit is een laserstraal om het TCP (tool center point) te controleren en automatisch bij te stellen.



Efficiënter werken en meer productie draaien



Kortom, de Ready Robotic Cell maakt het productieproces op vele manieren eenvoudiger, efficiënter, en prettiger. Waardoor ieder bedrijf in staat is om sneller en meer te produceren. Een mooie oplossing dus, voor integratie in een ‘Smart Industry’-omgeving, en hierdoor ook een ideaal product om te presenteren op de Brabantse Metaaldagen.