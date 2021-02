Cyclomedia introduceert 3DNL

Bekijk Nederland vanuit een ander perspectief



In 2021 zet Cyclomedia de volgende stap in het digitaliseren en visualiseren van Nederland. Met de combinatie van luchtfoto’s en 'aerial point clouds', creëert Cyclomedia een digitale 3D wereld. Reis digitaal door heel Nederland in 3DNL.



3DNL geeft toegang tot de meest realistische digitale weergave van de werkelijkheid. Een volledig geometrisch correct 3D-model van heel Nederland. Een uniform driedimensionaal beeld, op schaal, van alles wat er in de buitenruimte te vinden is. Voor overheden en bedrijven is 3DNL een rijke bron van informatie die kan worden toegepast bij tal van dagelijkse werkzaamheden, van situationele analyses tot asset management, van visualisaties voor bewoners tot een ultieme beeldbank voor city marketing.



Om de data binnen 3DNL te ontsluiten, wordt gebruik gemaakt van HxDR van Hexagon Geosystems. HxDR biedt standaard een keur aan functies en features die integraal onderdeel uitmaken van 3DNL en geïntegreerd kunnen worden in Street Smart, de webviewer van Cyclomedia.