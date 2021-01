IC Netherlands gaat vanaf heden verder als Rockfield Real Estate

Wouter van den Eijnden en IC Group hebben overeenstemming bereikt betreft de overname van de aandelen in IC Netherlands. Eind december is de overname succesvol afgerond. Dit betekent dat mede oprichter Wouter van den Eijnden 100% aandeelhouder is geworden van IC Netherlands BV wat voortaan verder gaat als Rockfield Real Estate BV.







Rockfield is een Nederlandse vastgoedontwikkelaar, investeerder en vastgoedbeheerder met expertise in community gedreven woonconcepten. Rockfield’s woonconcepten waren altijd sterk gericht op studenten en young professionals maar focust zich ook al langere tijd op reguliere middeldure huur en vrije sector woonproducten. Rockfield wil deze strategie op het gebied van ontwikkeling en beheer van community gedreven woonconcepten nog verder en sneller uitbreiden.



De naamswijziging en aandeelhouderswijziging heeft verder geen invloed op de huidige dagelijkse bedrijfsvoering gevestigd aan de Naritaweg in Amsterdam. Rockfield blijft investment manager en beheerder van het opgebouwde portfolio van ca 7.500 woningen die operationeel of nog in ontwikkeling zijn. Door de focus te verleggen van de G5 naar G20 en het aantrekken van nieuwe investeerders zal het portfolio de komende jaren flink groeien.



“We zijn 6 jaar geleden begonnen als ontwikkelaar / belegger voor studentenwoningen, maar inmiddels zijn we veel meer dan dat. Deze overname geeft ons de mogelijkheid om nog actiever en daadkrachtiger in te spelen op kansen in de Nederlandse vastgoed markt en met name het middeldure huur en micro living segment” aldus de CEO van Rockfield; Wouter van den Eijnden.



De ambitie van Rockfield wordt in het nieuwe jaar direct zichtbaar. Het management team van Rockfield is vanaf 1 januari aangevuld met Edvard van Luijn als Directeur Acquisitie en eerder met Luc Platenburg als CFO.