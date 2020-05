Iman Koster voorgedragen als nieuwe voorzitter RvT OnderhoudNL

De heer dr. ir. I.W. Koster wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Koninklijke OnderhoudNL. Dat is het resultaat van de selectieprocedure om te komen tot de opvolger van de huidige voorzitter Johan Maliepaard, die statutair vertrekt na 7 jaar.



Iman Koster is 62 jaar, woonachtig in Bennekom en thans ook voorzitter van de RvC van ROVA Holding nv (koploper in afvalzorg, 400 fte). Daarnaast vervult hij enige opdrachten voor strategische analyse, advisering en boardroom counseling. Hiervoor was Koster van 2002 tot 2019 directeur-bestuurder van CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (125 fte), plaatsvervangend directeur bij Continental Engineering bv, Divisiemanager bij TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie en vervulde hij diverse directiefuncties bij Koninklijke Volker Stevin. In deze periode vervulde Koster al een groot aantal aan de bouwketen gelieerde non executive functies bij o.a. Ahoy Vakbeurs Infratech, Landelijk Directeurenoverleg Past performance, Stichting BIM-loket en de Aanbestedingskalender bv. Van 1991 tot 2006 was Koster door kroonbenoeming ook lid van de commissie voor de milieu-effectrapportage.



Koster zal tijdens de komende periode nader kennis maken met de organisatie en sector en loopt de komende RvT-vergadering al mee als onderdeel van zijn onboarding programma. In het najaar gaat de Algemene Ledenvergadering van OnderhoudNL over de definitieve benoeming van Koster.