Gemiddelde huurprijs van een kamer met ruim 12 procent gestegen

Kamernet.nl, het verhuurplatform met het grootste aanbod kamers, studio’s en appartementen in Nederland, heeft haar cijfers bekend gemaakt met betrekking tot de Nederlandse verhuurmarkt. Ook dit jaar valt de stijging in de gemiddelde huurprijs op; in 2017 bedroeg de gemiddelde huurprijs van een kamer 385 euro per maand. Dit bedrag is in de eerste helft van 2019 opgelopen tot maar liefst 434 euro, dit is een stijging van 12,7 procent. Dit en meer concludeert Kamernet in haar (ver)huurmarkt rapportage over de eerste helft van 2019.



Ten opzichte van 2018 is de gemiddelde huurprijs van een kamer in Nederland met 4,9 procent gestegen. Aangezien het gemiddelde van 434 euro enkel het gemiddelde van het eerste halfjaar van 2019 betreft, wordt verwacht dat het bedrag in de komende maanden verder zal toenemen. In 2018 nam de gemiddelde huurprijs gedurende het tweede halfjaar namelijk nog met 2,6 procent toe.



Grootste stijging in Leiden

In Leiden is de gemiddelde huurprijs voor een kamer per maand het afgelopen jaar het meest gestegen. Hier zijn de prijzen met 9,6 procent toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Daarna volgen Rotterdam met een toename van 8,7 procent, Arnhem met een toename van 8,1 procent en Tilburg met een toename van 7,0 procent. Alleen in Ede is de gemiddelde huurprijs met 0,2 procent afgenomen.



Naast de gemiddelde huurprijs kijkt Kamernet in haar rapportage ook naar de gemiddelde huurprijs per vierkante meter per (studenten)kamer inclusief gas, water en elektriciteit. De top drie duurste steden in Nederland zijn: Amsterdam met € 41,63 per vierkante meter, Rotterdam met € 29,63 en Utrecht met € 28,45. In de steden Leeuwarden, Deventer en Enschede zijn de prijzen het laagst met een vierkantemeterprijs onder de € 21,-.



Flinke toename internationale studenten

Het aantal internationale woningzoekenden op Kamernet (voornamelijk internationale studenten en expats) dat op zoek gaat naar een woonruimte in Nederland groeit hard. In het eerste halfjaar van 2017 bestond 15 procent van het totale aantal woningzoekenden uit internationals, maar dit is inmiddels gestegen naar 24 procent. Een van de verklaringen voor het stijgende aantal internationale gebruikers is de toename in het aantal internationale studenten in Nederland. Zo meldde Nuffic 'de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs' eerder al dat gedurende het studiejaar 2018-2019, 85.955 buitenlandse studenten uit 170 landen een volledige studie in Nederland volgden. Dat was 11,5 procent van het totaal aantal ingeschreven studenten in het studiejaar van 2018-2019. Terwijl hun aandeel in het studiejaar ervoor, 2017-2018, nog 10,5 procent betrof.



Over Kamernet

Kamernet is al bijna 20 jaar het grootste huur- en verhuur platform van Nederland met jaarlijks 80.000 aangeboden objecten. Bij Kamernet zijn dagelijks duizenden nieuwe gekwalificeerde huurders en huisgenoten op zoek naar een kamer, studio of appartement.