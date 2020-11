Dunkin’ Gaat samenwerking aan met Van der Valk Uden - Veghel

Covid- 19 zorgt voor Unieke samenwerking met Van der Valk Uden – Veghel.



Dunkin’ trekt naar Uden vanaf vrijdag 12 Oktober om 09.00 uur kunnen de Coffee en Donut liefhebbers terecht voor heerlijke Coffee en Donuts. Dunkin pop up store van ’s werelds meest toonaangevende coffee and baked goods merk zal openen op het parkeerterrein van Van der Valk Uden Rondweg 2, 5406 NK Uden.



Tegen over de Foodcourt Uden



“Na vestigingen door bijna heel het land, kunnen nu ook mensen in de omgeving Uden tot aan Den Bosch eindelijk genieten van onze heerlijke koffie en donuts. We zijn blij met onze samenwerking met Boukje en Maarten Mol, verantwoordelijk voor deze locatie van der Valk in Uden en al helemaal met het snelle schakelen in de ze Covid time om de Dunkin’ pop Up store, te kunnen plaasten aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ in Nederland.



Middels het scannen van de Qr code kan men van uit de auto bestellen en betalen, om vervolgens de bestelling op te halen bij het pick up point, echter kan men ook gewoon de auto parkeren en in de pop up store zijn bestelling plaatsen, in verband met Covid- 19 is de QR code bedacht om zo de veiligheid van al onze gasten te bewaken, bij de pop up store zal men de 1 /1-2 meter lijn inzetten om daar ook de wachtende veilig hun bestelling te laten kiezen



Openingsactie



Om de opening van de Pop up store te vieren vinden er meerdere openingsacties plaats. Elke klant die de Dunkinnl’ app gedownload heeft, kan genieten van een gratis drankje en ontvangt meerdere kortingsvouchers.



Verder krijgen de eerste 25 klanten bij aankoop van een doos donuts (12 stuks) een tweede doos (6 stuks )gratis en zullen wij iedereen die 2 dozen van 12 aankoopt een Dunkin’ Zwemband (waarde 9,95) erbij cadeau geven.



Over Dunkin’



Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, Belgie, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: www.dunkindonuts.nl.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: www.dunkinbrands.com.



*Zie de actievoorwaarden op www.dunkindonuts.nl