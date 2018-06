AP constateert geen misstanden met camera's in onderzochte sauna's

Na steekproefsgewijs onderzoek naar cameratoezicht in sauna’s constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geen overtredingen. Bezorgde saunabezoekers meldden zich bij de AP omdat zij mogelijk ontkleed gefilmd werden in sauna’s. Dat was voor de AP aanleiding voor onderzoek. Cameratoezicht in ruimtes waar mensen ontkleed zijn is volgens de privacywetgeving verboden. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “Sauna-eigenaren lijken inmiddels doordrongen van de regels. Ze hebben ons laten weten dat ze camera’s weggehaald hebben naar aanleiding van onze waarschuwingsbrief uit 2016 of kort geleden na de commotie over gelekte beelden van saunabezoekers op internet.”



De AP heeft elf sauna’s onaangekondigd bezocht en gecontroleerd op de aanwezigheid van camera’s in ruimtes waar bezoekers ontkleed zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de kleedkamers, doucheruimtes, toiletten, zwem- en bubbelbaden, de sauna’s en eventuele buitenruimtes. Aanleiding voor het onderzoek waren 130 signalen die de AP in maart ontving van bezorgde saunabezoekers.



Sauna’s doordrongen van regels



Bij negen van de elf sauna’s werd geen enkele werkende camera aangetroffen op een plaats waar bezoekers ontkleed zijn. Veel sauna-eigenaren hebben aangegeven camera’s weggehaald te hebben naar aanleiding van een waarschuwingsbrief van de AP uit 2016 of kort geleden na de commotie in de pers over gelekte beelden van saunabezoekers op internet.



Bij één sauna werd een niet goed werkende camera aangetroffen die slechts vage contouren van mensen filmde. Een andere camera gaf alleen in een klein gedeelte van het beeld mogelijk zicht op ontklede bezoekers. Sauna-eigenaren hebben deze camera’s inmiddels verwijderd of juist afgesteld.



Dummy’s en camera’s in andere ruimtes



De AP constateerde dat er soms nep-camera’s (dummy’s) of uitgeschakelde camera’s hangen in ruimtes waar bezoekers ontkleed zijn. Dit is niet in strijd met de wet, omdat hiermee geen persoonsgegevens worden verwerkt. Sauna-eigenaren geven aan dat dit preventief werkt, om diefstal en (on)gewenste intimiteiten tegen te gaan. Ook zag de AP geregeld andere apparatuur zoals rook- en temperatuurmelders hangen, die mogelijk kunnen worden aangezien voor camera’s.



Vaak hangen er wel werkende camera’s bij de receptie, het restaurant en in rustruimtes waar het dragen van badjassen of kleding verplicht is. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert sauna-eigenaren om bezoekers duidelijk te informeren over waar het dragen van een badjas verplicht is en of en zo ja waar cameratoezicht plaatsvindt.



AP gaat in gesprek met brancheorganisatie



Het filmen van ontkleedde mensen in een sauna is in strijd met de privacywet. Dit standpunt heeft de AP begin 2016 in een brief onder de aandacht van de branche gebracht. De AP gaat de resultaten van het onderzoek bespreken met VNSW, de brancheorganisatie voor sauna- en wellnessbedrijven en zal de sauna’s vooral tips geven om verwarring over cameratoezicht in sauna’s te voorkomen. Saunabezoekers moeten bijvoorbeeld ook goed geïnformeerd worden over cameratoezicht in ruimtes waar mensen gekleed zijn.



Vanaf 25 mei geldt de Algemene verordening gegevensbescherming. De regels voor cameratoezicht in sauna’s zijn hiermee niet veranderd.