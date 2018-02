Ruim een op drie medewerkers lapt eigen ontwikkeling aan laars

Ruim een op de drie medewerkers (35%) doet naar eigen zeggen niets om inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. Dit terwijl het merendeel van de medewerkers (81%) voldoende tijd, middelen en vrijheid ervaart voor eigen ontwikkeling. Ook de voorwaarden die opgesteld zijn door de werkgever om een opleiding of training te volgen, zijn voor het overgrote deel (90%) geen belemmering. 65 procent van de medewerkers maakt wel dankbaar gebruik van de ontwikkelingsmogelijkheden. Deze groep medewerkers volgt opleidingen of trainingen (53%), leest vakliteratuur (27%) en leest artikelen op externe websites (18%) om hun kennis te vergroten. Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder ruim 1.400 Nederlandse medewerkers.



Inzetten op talent grote uitdaging



Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers het belangrijker vinden dat de werkgever ervoor zorgt dat zij goed op hun plek zitten en kunnen doen waar ze goed in zijn (46%). Dit vinden zij zelfs nog belangrijker dan dat er wordt gezorgd voor ondersteuning om opleidingen of trainingen te volgen (31%). Medewerkers verwachten dus van hun werkgever dat zij worden ingezet op basis van hun talenten. Bij ruim twee derde van de medewerkers (69%) gebeurt dit ook. Volgens hen past hun huidige rol goed bij hun talenten en drijfveren.



Voor werkgevers ligt er echter nog een uitdaging om de medewerkers op basis van hun talenten in te zetten. 40 procent van hen verwacht dat het steeds lastiger wordt om talent te binden en te behouden. Tegelijkertijd zien zij risico’s doordat andere competenties van werknemers nodig zijn (45%) en het personeel veroudert (41%). Talent vinden en binden en de ontwikkeling van huidig personeel staan dan ook hoog op de prioriteitenlijst van organisaties.



Peter Kuijt, Kennismanager Talentmanagement bij Raet, stipt het belang van eigen ontwikkeling aan: “Om als medewerker aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de arbeidsmarkt is het belangrijk om continu nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Alleen meedrijven op een aantrekkende arbeidsmarkt is op langere termijn niet voldoende. Ook voor de werkgever is het belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers zich altijd verder ontwikkelen. Er wordt verwacht dat medewerkers flexibel zijn en willen leren om zo inzetbaar te zijn en blijven voor de organisatie. Hiernaast is het voor de medewerker en de werkgever slim om te focussen op sterke vaardigheden en talenten van de medewerker.”