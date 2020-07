Expositie over de Maas in Limburgs Museum

1 oktober 2020 opent het Limburgs Museum een grote tentoonstelling over de Maas, de rivier die het leven van Limburgers al eeuwenlang vormt. Bedacht en samengesteld door gastcurator Servé Hermans, leider van Toneelgroep Maastricht, wordt de tentoonstelling één groot multidisciplinair kunstproject. “Ik wil de vertelkracht van het theater naar het museum brengen,” zegt Hermans.



In deze tentoonstelling over de Maas laat Servé Hermans vier gezichten, muze, monster, moordenaar en moeder, zien van de rivier. Een romantisch gezicht, ‘muze’, met prachtige geschilderde landschappen. Het gezicht van de overstromingen, ‘monster’, waarin bezoekers een ondergelopen Limburg binnenwandelen. De Maas als ‘moordenaar’, met aandacht voor vervuiling en ronddrijvend plastic. En ‘Moeder Maas’, omdat de Maas ook beschermt en bewaart.



Wat bijzonder is: al deze thema’s worden vormgegeven door een heel team van kunstenaars en ontwerpers, aangestuurd door Servé Hermans. Van filmer Rob Hodselmans tot beeldend kunstenaar Claudy Jongstra en van componist Kwinten Moordijck tot toneelschrijfster Annet Bremen. Film, audio, licht, beeldende kunst, theater - alle disciplines werken samen om bezoekers de Maas te laten ervaren.



“Wat Servé doet sluit naadloos aan op onze nieuwe koers,” zegt directeur Bert Mennings van het Limburgs Museum. “We willen een inclusief museum zijn. Daarom vragen we gastcuratoren van verschillende vakgebieden en gemeenschappen om een verrassend perspectief te bieden op verleden, heden en toekomst. Zo creëren we een meerstemmige dialoog. Als museum voor cultuur en geschiedenis in Limburg verzamelen, tonen en vertellen we de verhalen van hier. De Maas gaat over identiteit, over de veranderingen in dit gebied en over de Euregio - het water verbindt ons letterlijk met het buitenland.”







Rond de tentoonstelling over de Maas organiseert het Limburgs Museum een publieks- en educatieprogramma bestaande uit een collegereeks De diepte in en diverse filmvertoningen. De tentoonstelling is te zien van 2 oktober 2020 tot 1 april 2021.