BAT Niemeyer onderzoekt interne aanbeveling tot sluiting

De directie van BAT Niemeyer – fabrikant van bekende shagmerken zoals Pall Mall, Lucky Strike, Samson en Javaanse Jongens – heeft vandaag bekend gemaakt dat het een interne aanbeveling onderzoekt om de productie van shagtabak in de fabriek in Groningen over te brengen naar Pécs (Hongarije) en Bayreuth (Duitsland).



Uit het binnen BAT lopende onderzoek naar mogelijkheden om de omvang van de productiecapaciteit efficiënter te maken, blijkt dat voordelen te behalen zijn bij het samenbrengen van de productie van sigaretten en shagtabak op minder locaties. De aanbeveling is in lijn met de strategie van BAT om de organisatie te vereenvoudigen om efficiënter en wendbaarder te worden. Op deze manier worden besparingen behaald die kunnen worden aangewend om te investeren in de groei van het portofolio nieuwe productcategorieën zoals vaping, ‘tobacco heating’ en orale producten.



De aanbeveling om productie in de fabriek in Groningen over te brengen naar elders treft mogelijk 185 werknemers. ,,Het spreekt voor zich dat we onze mensen in Groningen tijdens de stappen in dit proces op de hoogte zullen houden van de stand van zaken,” stelt woordvoerder Cees Foet van BAT.



De ondernemingsraad van BAT Niemeyer wordt betrokken bij de vervolgstappen inzake het vandaag aangekondigde onderzoek. Ook de vakbonden zijn inmiddels geïnformeerd.



BAT Niemeyer, voorheen bekend als Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V., maakt onderdeel uit van British American Tobacco, één van de grootste tabaksondernemingen ter wereld. British American Tobacco heeft meer dan 50.000 werknemers en verkoopt tabaksproducten in meer dan 200 markten wereldwijd.



Directie BAT Niemeyer 8 oktober 2020