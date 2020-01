Eerste officiële keurmerk voor CBD-producten in Europa

Na maanden van voorbereiding, finetunen en proefdraaien is er een keurmerk ontwikkeld voor de borging van de kwaliteit van CBD-producten.Vanuit Europa komen de eerste positieve reacties binnen. Het is een signaal dat recht doet aan wat CBD te bieden heeft. Met het keurmerk, een kwaliteitsborging van CBD-producten, wil het CAN aan consumenten, overheid en zorgverleners laten zien dat CBD-producten van goede en betrouwbare kwaliteit kunnen zijn.



Als er een product is dat zich de afgelopen jaren op enorme populariteit heeft mogen verheugen dan is dat wel CBD, ofwel cannabidiol, een stof uit hennep. In bijna elke drogisterij en reformwinkel liggen allerlei producten waar CBD in verwerkt is: van voedingssupplementen, zoals CBD-olie en capsules, tot cosmetica.



De jongste data melden dat er alleen al in Europa tussen de 40 en 45 miljoen dagelijkse gebruikers van CBD-producten zijn. Deze producten worden door een groot aantal producenten op de markt gebracht. Het gaat daarbij om bekende leveranciers met vertrouwde producten alsook vele nieuwe spelers op de markt. Je zou dan mogen verwachten dat zowel op nationaal als internationaal niveau beleid is ontwikkeld om deze enorme populariteit van CBD-producten in goede banen te leiden. Dit is echter geenszins het geval waardoor er allerlei onnodige onzekerheden in stand blijven ten aanzien van de borging van de kwaliteit van CBD-producten. Dit was voor het CAN aanleiding om een Keurmerk te ontwikkelen.



Het CAN Keurmerk waarborgt dat de kwaliteit van het eindproduct voldoet aan onze industriestandaard, gebaseerd op EU-richtlijnen voor voedingssupplementen en dat het volledig traceerbaar is tot aan het zaad. De data van elk product worden voor de consument inzichtelijk gemaakt via een aparte website.