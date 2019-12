Tielbeke doet mee aan Dag van de Vrachtwagenchauffeur

Tielbeke plaatst chauffeurs in positief kader tijdens Dag van de Vrachtwagenchauffeur



“Vrachtwagenchauffeur is een vak om trots op te zijn”



Lemelerveld - Donderdag 12 december is het nationale Dag van de Vrachtwagenchauffeur. De dag is bedoeld om meer aandacht en waardering voor het vak van vrachtwagenchauffeur te krijgen. Logistiek dienstverlener Tielbeke doet mee door een landelijk signaal af te geven: vrachtwagenchauffeurs mogen trots zijn op hun vak!



Daarom heeft Tielbeke speciaal voor deze dag een Facebook profielfotokader ontworpen. Door hun profielfoto te wijzigen laten chauffeurs in heel Nederland zien dat ze trots zijn op hun beroep. Tielbeke wil hiermee een gezamenlijk gevoel van trots aanwakkeren onder chauffeurs. Ook voor niet-chauffeurs is een profielfotokader om hun waardering te tonen aan vrachtwagenchauffeurs en zo het vak positief onder de aandacht brengen.



Tielbeke HR Manager Daniëlle Boom legt uit: “Wij zijn trots op onze mensen en laten dit graag blijken. Zo is er binnen ons bedrijf veel aandacht voor training, opleiding, begeleiding en persoonlijke coaching. Maar waardering bij overige weggebruikers ontbreekt nog wel eens, terwijl we toch allemaal afhankelijk zijn van de door chauffeurs vervoerde goederen. Met deze actie willen wij ook ons steentje bijdragen, waardering tonen en het beroep in een positief daglicht zetten. Want vrachtwagenchauffeur is een vak om trots op te zijn!”



Veel aandacht voor Dag van de Vrachtwagenchauffeur

De Dag van de Vrachtwagenchauffeur is een landelijk initiatief en krijgt steun van veel bedrijven. Met diverse acties zetten zij vrachtwagenchauffeurs in het zonnetje. Ook is er veel media-aandacht voor de dag, zowel landelijk als regionaal. Zo rijdt een RTV Oost verslaggever een paar uur mee met een Tielbeke-chauffeur.



Trotse vrachtwagenchauffeurs

Vanaf 12 december kunnen trotse chauffeurs en chauffeur-supporters hun profielfoto instellen op Facebook. Dit doen ze door op hun profielfoto te klikken en te kiezen voor het kader ‘Trotse chauffeur’ of ‘Trots op de chauffeur’.



Meer informatie: https://www.tielbeke.nl/