Komrads duurzame sneaker van appel-leer komt as. woensdag met nieuw model op APPLE DAY

Wist je dat we volgende week woensdag 21 oktober Apple Day vieren? Dé dag van de appel, vanuit Engeland overgewaaid, waarbij de heerlijke appeloogst met appelfans wordt gevierd. Fact: de vegan sneakers van Komrads APL zijn gemaakt van appel-leer. Natuurlijk de aanleiding om op deze dag de nieuwe reeks van de APL lijn te lanceren. Het Belgische sneaker label Komrads lanceert na de succesvolle introductie van de eerste lijn een nieuwe reeks: de hightop variant. Ook met deze aanvulling bouwt de zero-impact collectie van Komrads mee aan de toekomst van slow fashion. Komrads APL’s zijn tijdloze sneakers die je met plezier en een gerust geweten draagt. De sneaker bestaat volledig uit gerecyclede en biologische materialen: van appel-leer tot hergebruikte petflessen en autobanden!



How it’s made



We doen het graag nog eens uit de doeken. Komrads APL houdt uiteraard opnieuw zijn belofte om een comfortabele, kwaliteitsvolle en modieuze sneaker te maken die onze planeet geen schade toebrengt. Een sneaker waarvoor geen natuurlijke grondstoffen geoogst hoeven te worden en die helemaal gemaakt is van gerecyclede materialen.



De zool is gemaakt van gerecycled rubber en de bovenkant (upper) van de sneaker bestaat uit appel-leer. Deze veganistische leersoort wordt geproduceerd aan de hand van fermentatie van afval van appels, zoals schillen en klokhuizen. De voering aan de binnenzijde en de veters zijn vervaardigd uit hergebruikte katoen en petflessen. Zelfs voor de gebruikte lijm en verf is een biologische variant gevonden.



Komrads APL bracht als eerste een collectie sneakers, gemaakt uit appel-leer, op de markt. De modellen zijn tijdloos en zijn daarom als slowfashion te kenmerken.



Over Komrads



Ondernemersduo en wereldliefhebbers Mark en Greet, hebben in 2015 het sneakerlabel Komrads APL opgericht. De allereerste 100% vegan sneaker collectie in België vervaardigd uit appel-leer en gerecycleerde materialen. De start van hun zero-impact avontuur en belofte om van de wereld een mooiere plek te maken om op te leven. Het design van de sneaker is tijdloos en ontworpen met een groot respect voor natuur én mens. Hiermee drukt Komrads APL zijn stempel op slow fashion binnen de mode industrie. Let's make a difference, feet first!