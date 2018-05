Fred & Ed introduceren gezonde kindermaaltijden



Het lijkt een tegenstelling: een gezonde kant-en-klaar maaltijd. Toch is het Fred & Ed samen met partner en producent Henri BV uit Drunen gelukt maar liefst drie maaltijden te creëren die lekker & gezond zijn.



Alternatief voor de P’s



De meeste gezinnen van nu kennen een enorme hectiek: kinderen moeten sporten, ouders gaan regelmatig zelf uit eten of moeten kinderen halen en brengen. Gezond eten schiet er gemakkelijk bij in. Voor het gemak wordt er vaak gekozen voor ‘de 3 P’s: Pannenkoeken, Pizza of Patat. Maar ouders willen graag dat hun kinderen gezond eten. En voor kinderen moet het vooral leuk en lekker zijn. Met de maaltijden biedt Fred & Ed een goed alternatief voor de 3 P’s; de 3 G’s. Gezond, gemak en genieten!



Gezond



De maaltijden worden altijd gemaakt met minimaal 150 gram groenten, bevatten maximaal 2 gram zout, leveren 400-700 kCal per maaltijd en bevatten geen toegevoegde suikers. Deze richtlijnen zijn in overeenstemming met adviezen van het voedingscentrum.



Lekker & leuk



De drie maaltijden zijn uitgebreid getest door de doelgroep: kinderen dus. Het zijn toegankelijke smaken en de maaltijden zijn voorzien van veel kleur. De verpakking vinden de kinderen ook aantrekkelijk: kleurrijk en natuurlijk vormgegeven.



Samenwerking Fred & Ed en Henri BV



De samenwerking is tot stand gekomen vanuit een gedeelde visie van zowel Fred & Ed als Henri BV. Als voor kinderen eten leuk is, eten ze makkelijker. Oók gezond eten. Henri heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in Nederland gezond te laten genieten. De maaltijden van Fred en Ed zijn daar een mooi voorbeeld van.



Picnic



De kant-en-klare, koelverse maaltijden van 410-420g zijn vanaf 4 mei vooralsnog alleen te koop bij Picnic. De verkoopadviesprijs bedraagt € 4,49. De drie maaltijden zijn:



-Kleurenpasta met bolognesesaus



-Kleurenstamppot met vegaballetjes



-Regenboogrijst met kip in kerriesaus