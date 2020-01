Kinderen gratis naar uitkijkpunt A'DAM LOOKOUT tijdens lerarenstaking

Amsterdam Noord, 27 januari 2020



Kinderen gratis toegang bij uitkijkpunt A’DAM LOOKOUT tijdens staking leraren



Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staken de leraren van de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen op deze dagen gratis een bezoek brengen aan uitkijkpunt A’DAM LOOKOUT. Hoogtepunten van de attractie zijn het ongeëvenaarde 360 graden uitzicht over Amsterdam en omstreken, gratis verrekijkers om het uitzicht in detail te bekijken, een spectaculaire lift die je naar de 20e verdieping brengt en toegang tot de interactieve expositie over Amsterdam.



Extra informatie en voorwaarden:



-Begeleiders van kinderen kopen via www.adamlookout.com voordelig een entreeticket met €2 korting.



-De hoogste schommel van Europa is niet gratis, een ticket kost €5 en kan aan de kassa of op het dak worden aangeschaft.



-A’DAM LOOKOUT is dagelijks geopend van 10:00 tot 22:00 uur.



-Ontbijt, lunch, diner en diverse snacks zijn te bestellen in het indoor panorama restaurant op de 20e etage of bij de Rooftop Bar op het dak.