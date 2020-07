Mbo-jongeren voelen zich tijdens coronacrisis vergeten

Praktisch opgeleide jongeren willen dat ze meer worden betrokken bij politieke beslissingen over de coronacrisis. Mbo-jongeren voelden zich sinds het begin van de crisis minder gehoord en achtergesteld dan jongeren uit het hoger onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van Save the Children, dat hierover in het rapport ‘En wij dan...de mening van 1500 mbo jongeren in coronatijd’ publiceert.



Uit het onderzoek blijkt dat 85 procent van de respondenten aangeeft moeite te hebben met de coronamaatregelen die voor deze groep gelden. Ze missen duidelijkheid over thuisscholing en hun stage. Door de crisis krijgen ze meer verantwoordelijkheid over hun eigen schoolwerk. De jongeren vinden het lastig om hiermee om te gaan. Tijdens de crisis wisten ze niet wat ervan hen verwacht werd en of ze hun diploma nog konden halen.



Veel jongeren kunnen door de coronamaatregelen geen of weinig stage volgen, omdat hun stage niet veilig is of omdat deze abrupt stopte. Zij ervaren hierin weinig betrokkenheid en tegemoetkoming vanuit hun school. Zo maken jongeren zich zorgen of zij na de zomervakantie met hun stages kunnen starten. Er is onzekerheid over het aanbod van stageplekken, omdat sommige bedrijven gesloten zijn of zich niet openstellen voor extra werknemers op de werkvloer. 22 procent van de jongeren ervaart dan ook gebrek aan structuur en verveling. Dit levert stress op. Communicatie vanuit scholen blijkt gebrekkig: soms is er sprake van helemaal geen communicatie.



Meer lenen



Meer dan 40 procent van de ondervraagde jongeren is zijn bijbaan verloren of kon minder uren werken door de coronamaatregelen. Sommige geven aan dat zij ook meer zijn gaan lenen bij DUO om ervoor te zorgen dat zij rondkomen. Het verlies van een (bij)baan en minder kunnen werken, draagt bij aan een slechtere financiële situatie.



Eenzaamheid groot onder mbo-jongeren



Sociale contacten zijn een groot en belangrijk onderdeel van het leven van jongeren. Die (intensieve contacten) worden nu erg gemist. Jongeren geven aan zich best eenzaam te voelen. Ze hebben voornamelijk behoefte aan fysiek sociaal contact en verschillende (laagdrempelige) activiteiten om met vrienden te ondernemen. Veel jongeren gaan regelmatig uit of naar festivals, maar er zijn op dit moment weinig alternatieven nu veel van deze activiteiten niet door kunnen gaan. Dit zorgt voor een grotere mate van verveling en eenzaamheid.



Start schooljaar: meer duidelijkheid nodig



Ook in het nieuwe studiejaar zal een groot deel van de lessen online plaatsvinden. Dit betekent nieuwe regels, ander soort roosters en waarschijnlijk ook andere verwachtingen. De jongeren willen meer duidelijkheid over de coronamaatregelen en structuur op school, als zij vanaf september weer naar school of hun stage gaan. Marjolein Weidema, senior projectmedewerker binnenlandprogramma Save the Children Nederland: “Dat betekent duidelijkheid over de lesdagen, stages en welke maatregelen wanneer en op welke wijze voor hen van kracht zijn. Ook hebben jongeren behoefte aan betere begeleiding vanuit school. Betrek ze daarom bij de plannen, vraag ze om advies, evalueer de maatregelen en ga het gesprek aan.”