Leerlingen circusscholen verrast met VIP-uitje naar Cirque du Soleil

4 november 2019



Op zaterdag 2 november bracht autobedrijf Wittebrug leerlingen van twee circusscholen naar het spectaculaire Cirque du Soleil in Den Haag. De leerlingen namen deel aan een compleet verzorgde fandag, met vip-tickets, meet & greets met artiesten en echte circus-workshops. Omdat škoda officiële partner is van dit circus, werden de kaarten beschikbaar gesteld aan škodadealer Wittebrug. Wittebrug besloot hiermee leerlingen van circusscholen Circaso (Den Haag) en Miloco (Leiden) te verrassen.



Ivo de Laaf, Wittebrug škoda: “Wij gunnen iedereen de vrijheid om naar mooie of bijzondere gelegenheden te kunnen gaan. Samen met škoda, officiële partner van Cirque du Soleil, wilden wij kinderen uit de regio in het zonnetje zetten. Deze kinderen oefenen in allerlei circus-vaardigheden en konden zaterdag meemaken hoe het in het circus eraan toe gaat. We vonden het een eer dit namens Wittebrug škoda te regelen!”



Circusscholen Miloco en Circaso: “Wij werden verrast met een uitnodiging om als VIP mee te gaan naar Cirque du Soleil. De leerlingen waren door het dolle heen! De hele fandag maakte het af. Geweldig om te zien hoe de kinderen eens in het echt konden meemaken waar zij elke week voor trainen. In een grote auto reden we met zijn allen naar het Malieveld; de rit zelf zorgde al voor enorme voorpret!’.



Samen met škoda speelt Wittebrug in op de ‘zaterdag’; de drukste dag van de week, waarop veel gezinnen al een hoop te regelen hebben. Met dit uitje lieten Wittebrug en škoda zien dat het best fijn is als dat ‘regelen’ even uit handen wordt genomen.