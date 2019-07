Premier Rutte ontvangt eerste exemplaar Wegwijzer BHV

Twee decennia NIBHV-kennis samengevat en vanaf heden verkrijgbaar

Rotterdam, 8 juli 2019 – Vandaag heeft minister-president Rutte in het Torentje een delegatie bedrijfshulpverleners ontvangen. Daarbij ontving de premier uit handen van Koos Pulleman, directeur van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening, het eerste exemplaar van Wegwijzer BHV. Het bevat twintig jaar NIBHV-kennis op het gebied van bedrijfshulpverlening.



500.000 bhv’ers

In Nederland hebben werkgevers de zorgplicht een veilige werkomgeving voor werknemers te creëren en de aanwezigheid van bedrijfshulpverleners speelt hier een cruciale rol in. NIBHV-directeur Koos Pulleman: “Dagelijks staan er zo’n 500.000 getrainde bedrijfshulpverleners klaar om directe ondersteuning te bieden wanneer er zich een onverhoopte situatie op het werk voordoet. Op de ruim anderhalf miljoen bedrijven die ons land telt is dit een schitterende verhouding, maar het is onze vurige wens om het aantal bhv’ers in Nederland in de komende periode uit te breiden.”



Delen van ervaring

Pulleman vervolgt: “Met Wegwijzer BHV willen we onze vertaling van wetgeving, kennis en ervaring delen die we in de afgelopen twee decennia hebben opgebouwd. Hoeveel bedrijfshulpverleners heb je nodig in je organisatie, met welke materialen kunnen zij hun taken uitvoeren en hoe kun je andere medewerkers laten meehelpen in geval van een incident: het is slechts een greep uit de talloze vragen die wij in dit document beantwoorden.”



Verkrijgbaarheid Wegwijzer BHV

Wegwijzer BHV telt ruim 60 pagina’s aan informatie is vanaf heden digitaal beschikbaar via https://www.nibhv.nl/. Via de site is Wegwijzer BHV ook als boekje te bestellen.