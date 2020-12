Dit zijn de populairste kerstcadeaus van 2020

In aanloop naar de feestdagen hebben dit jaar meer dan twee miljoen Nederlanders een verlanglijstje ingevuld op Lootjestrekken.nl. Op basis van deze verlanglijstjes publiceert de populaire feestdagensite de top-10 meest gevraagde cadeaus voor de kerst.



Verzorgingsproducten populair bij vrouwen



Op de verlanglijstjes van vrouwen staan dit jaar veel cadeauklassiekers zoals doucheschuim, bodycrème en geurtjes. Vrouwen gaan daarmee ook dit jaar voor tijdloze cadeautrends. Het leesboek verliest populariteit, dit wordt gecompenseerd door een groeiend aantal populaire kookboeken op de verlanglijstjes.



Corona maakt van man een doe-het-zelver



Dat mannen niet stilzitten tijdens corona is duidelijk: opvallend veel Nederlandse mannen zette dit jaar gereedschap op het verlanglijstje. Ook bij mannen zijn kookboeken een stuk populairder dan de voorgaande jaren. Drankpakketten staan dit jaar met stip op nummer 1.



De top 10-lijstjes van vrouwen en mannen dit jaar:



Top-10 - Vrouwen



-1. Doucheschuim



-2. Kookboek



-3. Geurstokjes



-4. Bodycrème



-5. Cadeaubon



-6. Geurtje



-7. Qwixx dobbelspel



-8. Sieraad



-9. Autoparfum



-10. Make-up





Top-10 - Mannen



-1. Drankpakket



-2. Doucheschuim



-3. Gereedschap



-4. Kookboek



-5. Cadeaubon



-6. Handschoenen



-7. Telefoonhouder fiets/auto



-8. Geurtje



-9. Autoparfum



-10. Boek - De antwoorden op de grote vragen





Zo viert Nederland de kerst in 2020



Veel Nederlanders hielden al rekening met corona en hebben de kerstplannen ruim voor de strengere lockdown aangepast. We vieren de kerst dit jaar dan ook vooral met het gezin (53%) en minder met familie (23%) of vrienden (9%). Ondanks de kleinere kringen, zijn we dit jaar wel een stuk guller: gemiddeld geven we € 178,60 uit aan kerstcadeaus, 26% meer dan vorig jaar. Dit blijkt uit het eerder gepubliceerde jaarlijkse feestdagenonderzoek van Lootjestrekken.nl.



Over Lootjestrekken.nl



Lootjestrekken.nl biedt consumenten al 20 jaar de mogelijkheid om gratis online lootjes te trekken. De lootjes kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. Deelnemers kunnen een verlanglijstje maken en elkaar hierover anoniem vragen stellen. De uitgebreide cadeauzoeker doet persoonlijke cadeausuggesties. Dit maakt het makkelijk om een leuk cadeau te vinden voor iedereen.