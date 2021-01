Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid

meer laaggeletterde mensen bereiken met een aanpak op maat

weten wat werkt; meer inzicht in kwaliteit en effect

samen aan de slag; meer gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties actief: voor kinderen en volwassenen.

Op verzoek van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS onderzoeken Expertisecentrum ECBO en beleidsonderzoeksbureau Ockham IPS van 2020-2024 samen de implementatie en de effecten van de tien beleidsmaatregelen van het Tel mee met Taal-programma. Op basis daarvan beoordelen de onderzoekers in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan de drie hoofddoelstellingen van het programma Tel mee met Taal, of de middelen goed worden besteed, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.Sinds het begin van deze eeuw zet de Rijksoverheid extra middelen in om de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland te ondersteunen. De Kamerbrief van 18 maart 2019 benadrukte de urgentie om vanuit verschillende ministeries nog steviger in te zetten op een vaardiger Nederland: ‘een samenleving waarin iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder migratieachtergrond’. Hieruit is het Tel mee met Taal programma 2020 – 2024 voortgekomen, met als hoofddoelstellingen:De komende vier jaar nemen de onderzoekers alle regionale en landelijke doelstellingen uit dit programma onder de loep. De onderzoekers delen regelmatig hun tussentijdse bevindingen op onder meer de website van ECBO en maken ook een uitgebreid eindrapport.Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) is expert op het gebied van meerjarig onafhankelijk beleidsonderzoek en monitoring, met jarenlange ervaring in onderzoek naar basisvaardigheden (https://ecbo.nl/).Ockham IPS (Institute for Policy Support) is een Nederlands beleidsonderzoeksbureau met een uitgebreide expertise op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen (www.ockham-ips.nl).