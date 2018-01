De Weggeef Kelder - voor en door mensen die het echt nodig hebben

Uitnodiging voor de opening van de Weggeef Kelder



donderdag 11 januari 2018, van 15.00 - 17.00 uur



Graag nodigen wij u van harte uit voor de opening van De Weggeef Kelder.



De Weggeef Kelder in Amsterdam-Buitenveldert geeft tweedehands goederen weg. Niet zomaar aan iedereen, maar het liefst aan mensen die niet goed kunnen rondkomen of mensen die in een problematische thuissituatie zitten. De Weggeef Kelder verzamelt tweedehands spullen die in een huishouden nodig zijn. Zoals en keukentafel, pannenset, kinderspullen, kledingkast, gordijnen, koelkast en een fiets. De Weggeef Kelder van Amstelring biedt mensen die in moeilijke situaties zitten daarnaast ook de kans om werkervaring op te doen en nuttig bezig te zijn. Bijvoorbeeld spullen controleren, ophalen en wegbrengen, kleine reparaties doen, de boekhouding bijhouden en de Facebookpagina beheren.



Armoedebestrijding en social return



De Weggeef Kelder is een initiatief van thuisbegeleiders van Amstelring. Zij willen hun thuiswonende cliënten in Amstelveen en Amsterdam snel en makkelijk voorzien van goede tweedehandsspullen én hen een werkervaringsplek bieden. Bevordering van participatie, social return en armoedebestrijding zijn de kerngedachten achter De Weggeef Kelder.



De boel structureel weer op de rit krijgen



Een thuisbegeleider komt thuis bij mensen, die door omstandigheden onvoldoende grip op hun leven hebben. Bijvoorbeeld als er grote financiële problemen zijn en de zaken structureel niet goed lopen; in het gezin, het huishouden of bij de opvoeding van kinderen. Soms is er sprake van verslavings- of gedragsproblematiek. Door de problemen belanden mensen meestal op of onder de armoedegrens. De juiste hulp inschakelen of zelf aan oplossingen werken is dan erg lastig. Thuisbegeleiders van Amstelring helpen om de boel structureel weer op de rit te krijgen. Een basisvoorwaarden daarbij is een ingericht huis met goed werkende spullen. Dat geldt zeker als er kinderen bij zijn.



Actief zoeken naar een match



Mensen die het echt nodig hebben, kunnen bij De Weggeef Kelder komen kijken of er iets van hun gading bij is. Ook kunnen ze telefonisch of per mail opgeven welke goederen zij zoeken. De vrijwilligers van De Weggeef Kelder zoeken vervolgens in de voorraad of zetten een vraag uit op Facebook. Goederen worden rondgebracht of kunnen worden opgehaald.



Bij de ingebrachte tweedehandsartikelen wordt altijd actief een match gezocht, bijvoorbeeld via de thuisbegeleiders van Amstelring of via Facebook.



Meer weten over De Weggeef Kelder?



Wilt u goederen inbrengen, meehelpen of heeft u zelf dringend spullen nodig?



Of wilt u bijdragen aan de overheadkosten (huur ruimte, kosten voor rondrijdende bestelbus)?



Ga naar Facebook: www.facebook.nl/weggeefkelder om te kijken welke producten er aangeboden worden of gevraagd zijn.



Mail: weggeefkelder@amstelring.nl



Inbrengen van goederen



Goederen worden niet zomaar geaccepteerd. Eerste checken we of het schoon en heel is en of het goed werkt, zodat we niet met onbruikbare spullen komen te zitten. Maak voor het inbrengen van goederen telefonisch een afspraak, of stuur een mail met foto’s.



Adres De Weggeef Kelder



De Weggeef Kelder, in de zusterflat van Verpleeghuis Vreugdehof



De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam