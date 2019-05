Herman Pleij geeft theatercollege over de Nederlandse identiteit

'Daar ga ik niet over' is al eeuwenlang het motto van B.V. Nederland, volgens emeritus-hoogleraar Herman Pleij. Al bestaat 'de Nederlander' misschien niet, een collectieve identiteit bestaat wel degelijk en die kun je ook wetenschappelijk onderzoeken. Op maandag 27 mei om 20.15 uur geeft Herman Pleij een exclusief theatercollege in de Haagse Koninklijke Schouwburg waarin hij op zoek gaat naar wat typisch Nederlands is.



In zijn hart huist een acteur, in zijn hoofd bruist de wijsheid van de professor. Die combinatie maakt Herman Pleij tot een unieke marskramer van de wetenschap. Pleij was hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij wordt beschouwd als een van de beste sprekers van Nederland en is een veelgevraagd gast bij TV-programma’s als De Wereld Draait Door. In 2014 verscheen zijn boek 'Moet kunnen, op zoek naar de Nederlandse identiteit' en eind 2016 verscheen de sterk uitgebreide en geactualiseerde editie 'Moet nog steeds kunnen'. Deze zoektocht vormt de ruggengraat van zijn theatercollege in Den Haag.



Een zoektocht naar de Nederlandse identiteit



Herman Pleij geeft aan dat Nederland juist door een zwak centraal bestuur en een gebrek aan leiderschap al meer dan vijf eeuwen zeer welvarend is. Traag bestuur, veel regels, ontduiken van verantwoordelijkheid en managementcultuur dreigen ons welvaartsmodel te smoren. Een verkenning van de cultuurhistorische achtergronden kan meer inzicht geven volgens Pleij. Zijn verhalen zijn herkenbaar, verrassend, onthullen wat ons beweegt en werken op de lachspieren.



Na afloop van het theatercollege vindt er een meet & greet plaats met Herman Pleij. Kaarten zijn te koop via www.hnt.nl.