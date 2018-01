De Bitcoin crasht! Of toch niet?

Gisteren was het een heftige dag wat betreft cryptocurrencies. Als je de koersen bekeek, zakte de moed veel nieuwe investeerders in de schoenen. En dan kwamen ook nog de volgende nieuwskoppen voorbij:



CNBC: "European regulator warns: Investors could lose everything on cryptocurrency ICO's"



Telegraaf: ''ESMA waarschuwt voor verliezen met bitcoin"



CNBC: ''China is reportedly raising the bar on its cryptocurrency crackdown''



Wat je dan weer niet in het nieuws voorbij hoort komen is dat er zeer recent in slechts een uur 240.000 accounts op cryptocurrency handelsplaats Binance zijn aangemaakt en dat Coinbase meer klanten bedient dan bepaalde grote handelsplatformen voor aandelen.



Daarnaast was er vandaag ook nog een positief bericht te ontdekken:



CNBC: ''Bitcoin headed to $100,000 in 2018, says analyst who predicted last year's price rice''



Wie is de winnaar?



Wie zal dit gevecht winnen? De overheid met hun regulerende sancties of de kracht van de mensheid en hun drift naar financiële onafhankelijkheid? Het idee dat het geld op de traditionele bank min of meer een schuld aan jou is en fysiek totaal niet bestaat, stoot mij tegen de schenen.



''De Bitcoin is niet tastbaar'', hoor je de sceptici roepen. Niks is minder waar: de bitcoin is juist heel erg tastbaar, alleen bestaat hij digitaal. Het verschil met cijfers op jouw bankrekening, die overigens ook alleen maar digitaal bestaan en de Bitcoin is dat alles wat jij bezit aan bitcoins ook daadwerkelijk van jou is en niet in beheer is bij een derde partij.



Is de Bitcoin eerder gecrasht?



In september 2017 crashte de bitcoin ook. Dit kwam waarschijnlijk door China die exchanges in de ban deed, waardoor paniek ontstond op de markt. Het gevolg was dat er grote krantenkoppen verschenen in diverse mediakanalen. Een paar maanden later raakte de bitcoin bijna de €20.000 aan.



Wat te doen in deze tijden?



Terug naar het onderwerp. Een crash zoals deze is niet ongewoon bij cryptocurrencies en zie je op regelmatige basis. Dat mensen paniekerig worden heeft voornamelijk te maken met dat je elke minuut je portfolio bij kan houden. Bij winst voelt je euforie en bij verlies voel je paniek/angst.



Juist dit laatste is iets wat je het best kan proberen te weerstaan: de grote spelers op de markt maken hier gretig gebruik van. Jij als kleine investeerder denkt: ''Ik moet nu alles verkopen, straks ben ik alles kwijt.'' Je verkoopt met verlies, maar als je 3 maanden verder kijkt, kunnen de koersen ook zomaar op het oude niveau staan.



Een mogelijkheid is om je cryptocurrencies om te zetten naar Tether (USDT). Tether kun je vergelijken met de dollar.



Crypto-expert van Onetime Thegallant: ''raadt aan in deze periode van stress: HODL''



HODL



De beste optie voor de meeste mensen is: HODL (Hold On Dear Life). Je hebt namelijk cryptocurrencies gekocht, als het goed is, met geld wat je kan missen. Je vermogen komt niet in gevaar als het zakt in waarde. Heb geduld, de Bitcoin heeft een crash zoals deze al geregeld meegemaakt en is er altijd sterker uitgekomen.



Probeer altijd zelf na te denken en je niet te laten leiden door de grote krantenkoppen. Voorlopig stond de Bitcoin in januari 2017 rond de $800 en is hij nu nog steeds vele malen meer waard. Dus de vraag luidt eerder: ''wat zal 2018 brengen''?



