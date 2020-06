Software-industrie: ‘hot sector’ in de internationale overname wereld

De software-industrie is met snelgroeiende bedrijven in een continu ontwikkelende digitale wereld en hoge bedrijfswaarderingen een ’hot’ sector in de internationale M&A wereld.







Om de Nederlandse softwarebranche in kaart te brengen heeft Aeternus aan de hand van een drietal selectiecriteria een top-20 samengesteld.







De selectiecriteria zijn:







Brutowinst per medewerkers

Return on Invested Capital (ROIC)

Ebitda / brutowinst







Op basis van de prestatie-indicatoren zoals hierboven weergegeven is AFAS Holding B.V. de nummer één binnen de top-20 gevolgd door Twinspark BV en Tools4ever Holding B.V. Met dit top-20 rapport is een goed beeld geschetst van best presterende bedrijven in de Nederlandse software-branche.







Overnames en actieve kopers in de TMT branche







Een van de spraakmakendste overnames van de afgelopen twee jaar in de Nederlandse softwarebranche was de overname van Raet door het Noorse bedrijf Visma. Raet is hierna verdergegaan onder de naam Visma Raet. De grote vraag is natuurlijk of de overname door Visma ervoor gaat zorgen dat Raet ten opzichte van haar concurrentie kan excelleren in bedrijfsvoering en resultaten.







Actieve kopers in de branche zijn Visma, Intracto, Main Capital en Total Specific Solutions. Aeternus licht M&A deals en actieve kopers verder toe.







Verwachtingen M&A in de branche







Ondanks de huidige economische ontwikkelingen blijft de software-industrie een hot sector voor wereldwijde fusies en overnames. Recente ontwikkelingen zoals low/no code platformen zorgen voor versnelde digitalisering en ontwikkeling van nieuwe applicaties. Dit drijft gevestigde partijen tot overnames om zo hun concurrentiepositie te behouden. En het zijn niet alleen strategische kopers die strijden; private equity-investeerders erkennen het enorme groeipotentieel van technologiebedrijven en betalen recordbedragen.







Benieuwd naar recente transacties en analyse van Aeternus binnen de software-industrie?







Downloadbaar via https://www.perssupport.nl/persbericht/950bfa39-df92-4fb0-84d4-99883ca16dfe/software-industrie-hot-sector-in-de-internationale-overname-wereldof via https://info.aeternuscompany.nl/download-top-20-be...