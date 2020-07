Groei wachttijden ziekenhuizen door coronavirus blijft beperkt

Vinkeveen, 2 juli 2020 - De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op 1 juli 2020 ziekenhuizen opgeroepen om wachttijden weer te publiceren nu de reguliere zorg weer kan worden opgeschaald. Uit een analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy onder 45 ziekenhuizen die reeds hun actuele wachttijden anno eind juni 2020 hebben gepubliceerd, blijkt dat de groei van de wachttijden van de poliklinieken beperkt is gebleven tot de specialismen dermatologie, gynaecologie, KNO, oogheelkunde en orthopedie. De gemiddelde groei in wachttijd in Nederland eind juni 2020 ten opzichte van eind februari 2020 ligt afhankelijk van het specialisme tussen de 14% en 50%.



Het coronavirus, waarvan de eerste besmetting in Nederland op 27 februari 2020 officieel is gemeld, heeft grote gevolgen gehad voor de levering van de zorg in de afgelopen maanden door de Nederlandse ziekenhuizen. Om de benodigde coronazorg te kunnen verlenen is door de ziekenhuizen diverse reguliere zorgverlening uitgesteld of op een andere wijze georganiseerd, zoals met telezorg. Uit de vergelijking onder 45 ziekenhuizen van de wachttijden van polikliniekbezoeken per specialisme van eind juni met de wachttijden van eind februari 2020, blijkt dat de groei van de wachttijden van de poliklinieken beperkt is gebleven tot de specialismen dermatologie, gynaecologie, KNO, oogheelkunde en orthopedie. De gemiddelde groei in wachttijd in Nederland ligt afhankelijk van het specialisme tussen de 14% en 50%. De wachttijden van cardiologie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, longziekten, neurologie, reumatologie en urologie lijken zelfs te zijn gedaald, gemiddeld tussen de 9% en 28%. Dit beeld is met name terug te zien in de regio’s West- (provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) en Zuid-Nederland (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland). Vooral de niet-acute en planbare afspraken zijn in de afgelopen maanden afgezegd, wat is terug te zien in de stijging van de wachttijden van de polikliniekbezoeken van de minder spoedeisende specialismen. Ditzelfde geldt voor de wachttijden van operaties. Voornamelijk de wachttijden van niet-spoedeisende operaties zijn gestegen, zoals die van een totale heupvervanging met gemiddeld 40%.