Eigen pitstop voor Verstappen-fans bij de grens

Vlak voor de Belgische grens creëert BOVAG langs de A2 op vrijdag 30 augustus 2019 een pitstop voor alle racefans die op weg zijn naar de Grand Prix Formule 1 van Spa Francorchamps. Vanaf 06:00 uur kunnen de liefhebbers bij verzorgingsplaats Knuvelkes ter hoogte van Eijsden terecht voor een gratis ontbijtje en een prettige onderbreking van hun reis naar het Ardennen-circuit.



Na het succes van Max Verstappen in de laatste races zullen naar verwachting vele tienduizenden Nederlanders afreizen naar België en er worden dan ook lange files verwacht richting Spa. Op de vrijdag rijden de F1-coureurs hun eerste rondes door de Ardennen tijdens de vrije trainingen en het gros van de bezoekers zal op vrijdagochtend naar het circuit afreizen.



Gratis koffie en ontbijt



De BOVAG F1 Pitstop is een minifestival als opwarmertje voor de Grand Prix en wordt ingericht langs de A2 op de laatste parkeerplaats voor de Belgische grens. De fans kunnen er even de benen strekken en ontvangen gratis koffie en een ontbijtje. Ze kunnen zich zelfs laten masseren, zodat het gezelschap weer fris en monter de reis naar de Ardennen kan vervolgen. In geval van technische problemen staan BOVAG-monteurs standby, fans kunnen op de foto in de speciale F1-photobooth en zelf een virtueel rondje racen op een Playstation. Voor de kleinste supporters is er een springkussen in de vorm van een Formule 1-auto en iedereen krijgt een Formule 1-tijdschrift en andere hebbedingen mee. Bij de grote truck is volop officiële merchandise van Max Verstappen verkrijgbaar en Red Bull verzorgt met een DJ de muzikale omlijsting.



De F1 Pitstop opent om 06:00 uur, duurt tot ongeveer 13:00 uur en wordt georganiseerd door BOVAG met medewerking van Red Bull, Verstappen Shop & Travel, 100%NL Media Netwerk, Helden Magazine en Vredestein.