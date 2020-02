Vakantie met de hele familie is leuk, maar moet niet te lang duren

Driekwart van de Nederlanders vindt het leuk om met de hele familie op vakantie te gaan. Wel blijft men dan het liefst binnen Nederland en moet het tripje met opa en oma niet langer dan een week duren. Dat blijkt uit onderzoek van vakantiewebsite Zoover uitgevoerd door NBTC NIPO Research onder bijna 2.000 respondenten.



De meeste ondervraagden (61%) willen wel eens met de hele familie op vakantie omdat ze dat gezellig vinden. Daarnaast ziet 31 procent het als een kans om opa en oma meer tijd te laten doorbrengen met kinderen en kleinkinderen. Sommigen zien voornamelijk praktische voordelen. Zo vindt 7 procent het best handig dat de grootouders op de kids kunnen passen en gaat 5 procent alleen mee omdat de vakantie voor hen wordt betaald.



Al snel genoeg van vakantie met hele familie



Niet iedereen staat te springen om met drie generaties vakantie te vieren. Een op de drie mensen vindt dat een tripje met de hele familie helemaal niet voelt als vakantie. Het moet ook niet te lang duren. De meerderheid wil niet langer dan een week weg met dit gezelschap en voor een derde van de Nederlanders is drie dagen de max. Dit laatste geldt nog vaker voor alleenstaanden jonger dan 35 jaar; bijna de helft wil niet langer dan drie dagen met de familie weg.



Bijna niemand (3%) ziet het zitten om met de hele familie een verre reis buiten Europa te maken. Een vakantie in eigen land vinden de meesten een beter plan. Dat lijkt dan ook steeds vaker voor te komen. Maar liefst de helft van alle Nederlanders is ooit met drie generaties op vakantie geweest, waarvan 60 procent in Nederland.