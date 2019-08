Persbericht: Somalië gevaarlijkste land voor kinderen

In Somalië lopen kinderen het grootste risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld, ontvoeringen en kinderhandel. Het afgelopen jaar zijn er in het Afrikaanse land een kwart meer gevallen van schending van kinderrechten gedocumenteerd, blijkt uit onderzoek van Save the Children.



Seksueel geweld



Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit het jaarlijkse VN-rapport over kinderen in gewapende conflicten. Hierin wordt gemeten hoe landen ervoor staan aan de hand van rapportages over zes ernstige schendingen van de rechten van kinderen.



Somalië scoorde het hoogste op drie van de zes categorieën: ontvoering, seksueel geweld en kinderhandel. In 2018 werden in Somalië 1608 kinderen ontvoerd. Er werden in 2018 900 gevallen van verkrachting en seksueel geweld gerapporteerd waarvan een derde (331) in Somalië plaatsvond. Volgens de VN is dit slechts het topje van de ijsberg, vooral omdat er onder jongens een groot stigma heerst rondom seksueel geweld en er nauwelijks over deze problematiek wordt gesproken.



Kinderen ingezet in conflict



Uit het onderzoek blijkt dat er in 2018 2300 kinderen in Somalië werden ingezet in conflicten. Bijvoorbeeld om te vechten of om voor de strijdkrachten te koken of materiaal te dragen. In 2017 waren dat 2127 kinderen. De Al Shabaab zorgt nog altijd voor veel onrust in het land en wil de macht overnemen van de door het westen gesteunde regering.



Top vijf



Op de andere drie andere categorieën - kindermoord, het weigeren van toegang tot humanitaire hulp en aanvallen op scholen en ziekenhuizen – scoorde Somalië ook hoog. Over het geheel genomen steeg het aantal schendingen van kinderenrechten in het land met 23 procent ten opzichte van een jaar ervoor. Andere landen in de top vijf zijn Zuid-Soedan, DRC, Nigeria en de Centraal-Afrikaanse Republiek.



Save the Children doet al ruim 60 jaar ontwikkelingswerk in Somalië. In het afgelopen jaar bereikte de hulporganisatie 2,5 miljoen Somaliërs, van wie 55 procent kinderen. Naast het ontwikkelingswerk spreken we ook met lokale overheden over betere handhaving van de wetten die kinderen zouden moeten beschermen. Ook zet Save the Children zich in om kinderen die worden ingezet in conflicten snel te lokaliseren. Hierdoor kunnen zij worden opgevangen als slachtoffers in plaats van te worden aangemerkt als daders.