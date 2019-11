Womanizer.nl verloot 1000x Womanizer ONE ter ere van 5-jarig bestaan

Womanizer bestaat 5 jaar! Om dat te vieren deelt Womanizer.nl in de periode van 9 November tot 9 December 2019 1000 gratis Womanizers ONE uit. Hiermee kunnen vrouwen 30 minuten lang (wat ongeveer gelijk staat aan 10 orgasmes) kennis maken met het meest succesvolle seksspeeltjes voor vrouwen en wellicht hun eerste orgasme ooit ervaren.



5 jaar hoogtepunten

Womanizer bestaat 5 jaar. 5 jaar waarin vele vrouwen voor het eerst, makkelijker, of vaker een hoogtepunt hebben kunnen bereiken. De meerderheid van de vrouwen kan niet klaarkomen door alleen penetratie. En hoe verrassend ook, een groot aantal vrouwen voelt schroom om zichzelf aan te raken. Dit willen wij doorbreken. We willen dat vrouwen hun lichaam leren kennen en ontdekken wat hen genot geeft: Solo sex = self love! #IMasturbate



Wereldwijd schatten onderzoekers dat 35% van de vrouwen nog nooit een orgasme heeft gehad. Het goede nieuws: 98% van de vrouwen die de Womanizer heeft gebruikt ervaart een orgasme!



Een dame van 70 suggereerde om de uitvinder van de Womanizer de Nobelprijs voor de vrede toe te kennen. Voor het eerst in haar leven heeft zij een orgasme ervaren door gebruik van de Womanizer.



Daarom willen wij nu 1000 vrouwen de kans bieden om kennis te maken met wellicht hun eerste orgasme ooit, middels de revolutionaire Pleasure-air technologie van Womanizer. Met kleine pulserende luchtdruk-golven zuigt de Womanizer licht aan de clitoris. Dit geeft een ongekende stimulatie zonder direct contact met de clitoris. Het resultaat is een heerlijke ervaring met een krachtig orgasme als hoogtepunt.



Details actie:

Wie kans wil maken op een Womanizer ONE kan zich inschrijven op https://www.womanizer.nl/winnen. Uit alle inschrijvingen worden, door een onpartijdige partij, 1000 winnaressen getrokken. De trekking vindt plaats in de week van 9 December 2019. Winnaressen krijgen hun Womanizer ONE in diezelfde week thuisgestuurd. Winnaressen ontvangen ook een kortingscode voor de aanschaf van hun eerste eigen Womanizer.



Bij Womanizer vindt men het belangrijk verantwoord om te gaan met afval. Daarom kan de Womanizer ONE na gebruik kosteloos worden teruggestuurd, waarop deze op verantwoorde wijze zal worden verwerkt.



Over Womanizer.nl

Womanizer.nl is de exclusieve Womanizer webshop voor vrouwen door vrouwen. Womanizer.nl kreeg grote bekendheid toen Heleen van Royen in haar Sexdagboek verslag deed van haar positieve ervaringen met de Womanizer. Zij plaatste uit enthousiasme een 4 pagina lange correspondentie met Laura van Womanizer.nl in haar dagboek. Womanizer.nl is gevestigd in Oegstgeest en is onderdeel van Miss Steel B.V.