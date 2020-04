VERBETERING: Unicum: ook uitvaarten tijdens paasdagen (2)

C o r r e c t i e in eerste zin, morgen in plaats van vandaag



Voor het eerst in de 83-jarige historie van uitvaartverzorger coöperatie DELA vinden er ook tijdens de paasdagen uitvaarten plaats. Morgen, tweede paasdag, zijn er bijna tachtig uitvaarten. Dat aantal is vergelijkbaar met een normale werkdag buiten de corona-epidemie om.



Op eerste paasdag waren vier van de 21 crematoria van DELA open voor crematies en afscheidsdiensten. Op tweede paasdag is twee derde van alle crematoria geopend.



Drukte



Op dit moment verzorgt coöperatie DELA, marktleider in de Nederlandse uitvaartbranche, twee keer zoveel uitvaarten dan normaal. Om ervoor te zorgen dat de uitvaarten zoveel mogelijk op de locatie van keuze plaatsvinden, verruimt DELA ook tijdens de feestdagen de openingstijden van de crematoria. Eerder bood DELA al uitvaartmogelijkheden in de vroege avond en tijdens het weekend.



Piek in Brabant



Het merendeel van de tijdens Pasen geopende locaties liggen in Brabant en Limburg. Door de extra openstellingen zijn er op dit moment zeven dagen per week uitvaarten. Zo zorgt de uitvaartondernemer ervoor dat alle uitvaarten zo mooi en waardig mogelijk verlopen.



Persoonlijk afscheid



Dankzij de ruimere openingstijden kan DELA de extra uitvaarten tijdens de coronacrisis goed aan. Voor nabestaanden zijn uitvaarten vanwege de RIVM-richtlijnen aangepast. DELA staat de nabestaanden met raad en daad bij en denkt mee hoe het afscheid zo mooi en persoonlijk mogelijk kan worden gemaakt.



Zestig procent ook via livestream



Vanwege de overheidsrichtlijn zijn er maar maximaal dertig personen bij het afscheid toegestaan. Daarom biedt DELA naast de afscheidsdienst nu gratis alternatieven zoals livestreams en video-opnames zodat vrienden en familie, weliswaar op afstand, het afscheid kunnen meebeleven. DELA merkt dat de nabestaanden begrip hebben voor de situatie en blij zijn met de geboden alternatieven. Livestreams worden bij zestig procent van de uitvaarten ingezet.



Onderzoek rouwverwerking



Op een later moment zal DELA (gezamenlijke) herinneringsbijeenkomsten organiseren voor nabestaanden die nu anders dan wenselijk, afscheid moeten nemen van hun dierbare. Daarnaast onderzoekt DELA momenteel bij haar leden welke andere behoeftes er nog zijn op het gebied van rouwverwerking en gedenken.