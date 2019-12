Refurbished MacBooks en iPads hebben nu ook een Keurmerk

Na de iPhones hebben vanaf vandaag ook refurbished MacBooks en iPads een Keurmerk. Het nieuwe keurmerk geeft consumenten de zekerheid dat ze een gebruikt apparaat van gegarandeerde kwaliteit aanschaffen. De aangesloten Keurmerkbedrijven inspecteren de MacBooks en iPads op vijftig punten. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland en de Keurmerkbedrijven Forza Refurbished, leapp, Renewd, SWOOP en iUsed willen met het Keurmerk Refurbished een stap zetten in de richting van een circulaire economie. In maart van dit jaar introduceerden dezelfde partijen het Keurmerk Refurbished voor iPhones.



Circulaire economie



Consumenten en bedrijven nemen vaak onnodig snel afscheid van hun smartphone, tablet of notebook. Manager consumentenelektronica Rob Wierenga van Techniek Nederland: ‘In de apparaten zitten zeldzame metalen die voor een deel niet recyclebaar zijn. Door deze apparaten een tweede leven te geven, verbruiken we minder kostbare metalen en verkleinen we de afvalberg. We besparen energie en verminderen zo onze CO2-footprint.’



Twee jaar garantie



Het Keurmerk Refurbished is voor veel consumenten een belangrijk argument bij de aankoop van een gerenoveerde iPhone. Jip van Asperen van iUsed verwacht dat hetzelfde zal gebeuren met het Keurmerk Refurbished voor MacBooks en iPads. ‘Je krijgt standaard 24 maanden garantie, óók op de batterij en de accessoires. Dat is bij een nieuwe MacBook of iPad niet het geval. Waarom zou je dan nog kiezen voor een nieuw apparaat?’



Uitgebreide controle



Bedrijven met het Keurmerk Refurbished onderwerpen het toestel aan een uitgebreide inspectie van zowel hardware als software. Belangrijke onderdelen als de accu en het scherm worden standaard gecontroleerd en eventueel vernieuwd. Aan de hand van een uitgebreide checklist kijkt de refurbisher onder meer naar het besturingssysteem, de touchfuncties, de cameralens, de microfoon en de werking van de connecties.



Onafhankelijke toetsing



TüV Nederland voert als onafhankelijk certificatie-instituut technische audits uit bij de deelnemende bedrijven om het hoge kwaliteitsniveau te waarborgen. Bedrijven met het Keurmerk Refurbished moeten niet alleen voldoen aan strenge kwaliteitseisen maar ook aan strikte financiële voorwaarden. EDR Credit Services (onderdeel van DAS) toetst of de deelnemende bedrijven financieel solide zijn. Beoordeeld worden onder meer de solvabiliteit, vermogenspositie, omzet, resultaat, leverancierservaringen en kredietfaciliteiten.