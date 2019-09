Egeria neemt belang in Tuindeco Group

De Amsterdamse investeringsmaatschappij Egeria heeft aangekondigd een meerderheidsbelang in Tuindeco te verwerven. De Nederlandse Tuindeco Group is producent, groothandel en online retailer van tuinhout en aanverwante producten zoals blokhutten, overkappingen, sauna’s en speeltoestellen. Tuindeco verkoopt haar producten in heel Europa. Het management van Tuindeco houdt een minderheidsbelang en zal het bedrijf blijven leiden. De overname is onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden en wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 afgerond. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.



Tuindeco Group is in 1993 opgericht en heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke, organische groei gerealiseerd. Het bedrijf heeft uitstekende productie- en inkoopfaciliteiten, een zeer breed assortiment en onderscheidt zich met producten en diensten die waarde toevoegen voor haar klanten.



De participatie van Egeria geeft Tuindeco Group de financiële middelen en operationele ondersteuning om haar internationale ambities door zowel natuurlijke groei als met overnames te realiseren. Floris Waage, managing partner bij Egeria: "Tuindeco heeft de laatste jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt. De onderneming heeft dankzij een ondernemende cultuur en een focus op productontwikkeling een sterke marktpositie opgebouwd. Daarnaast slaagt Tuindeco er voortdurend in om nieuwe klanten aan te trekken. We zien er dan ook naar uit om met het management van Tuindeco samen te werken en het bedrijf te ondersteunen in de volgende groeifase."



Bert Weering, oprichter en CEO van Tuindeco: “We zijn verheugd met de komst van Egeria als partner in ons bedrijf. We hebben Tuindeco in de afgelopen 26 jaar met kleine stappen opgebouwd en we zijn ervan overtuigd dat het bedrijf klaar is voor een snellere groei. Ik weet zeker dat Egeria de partij is waarmee we dit kunnen realiseren."



Over Tuindeco GroupTuindeco is in 1993 opgericht als importeur van Pools tuinhout. Het bedrijf heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een toonaangevende producent, groothandel en e-retailer van tuinhoutproducten zoals blokhutten, tuinhekken en tuinhout. Tuindeco verkoopt haar producten door heel Europa.Zie ook: www.tuindeco.com



Over EgeriaEgeria is een in 1997 opgerichte, onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij gericht op middelgrote ondernemingen. Egeria investeert in gezonde bedrijven met een ondernemingswaarde tussen EUR 50 en EUR 350 miljoen. Egeria gelooft in het samen met ondernemende managementteams bouwen van bedrijven (Samen Durven Bouwen). Egeria Private Equity Funds heeft deelnemingen in negen bedrijven, Egeria Evergreens heeft investeringen in vijf bedrijven. De portefeuillebedrijven van Egeria hebben een gezamenlijke omzet van circa EUR 2 miljard en bieden werk aan bijna 10.000 mensen. Andere activiteiten van het bedrijf zijn Egeria Real Estate Investments en Egeria Real Estate Development.Egeria heeft in 2018 Egeriado gelanceerd, een corporate giving-programma dat projecten uit de wereld van de kunst, cultuur en maatschappij ondersteunt.Zie ook: www.egeria.nl