Winkelketen Primera verkoopt meeste cadeaukaarten

24 % van de consumenten kiest voor winkelketen Primera om zijn of haar cadeaukaart te kopen, zo blijkt uit het nieuwste cadeaukaarten onderzoek van onderzoeksbureau GfK. Hiermee is Primera hét aankoopkanaal voor cadeaukaarten. Service en advies zijn dé redenen om naar Primera te gaan.



Winkelketen Primera blijkt uit het onderzoek van GfK het grootste aankoopkanaal voor cadeaukaarten. Primera biedt dan ook een ruim aanbod met een assortiment van meer dan 100 cadeaukaarten. “Bij ons vind je voor iedereen en voor ieder moment een passende cadeaukaart. Daarnaast worden cadeaukaarten altijd gratis en mooi ingepakt!”, aldus Joost Bakker, Hoofd Assortimenten bij Primera.



Primera zag in 2017 de omzet cadeaukaarten met 15 % toenemen en zet ook in 2018 in op dit assortiment. Joost Bakker: “Ook in 2018 blijven wij ons ontwikkelen in de presentatie van de cadeaukaarten in de winkels, maar ook op Primera.nl. Met als voorbeeld diverse cadeaukaarten die als digitale code zijn te bestellen, ideaal voor een last-minute cadeautje.”