LenteEvenement bij Van der Vliet Recreatie

Weteringbrug, 6 april 2018



De 4e editie van het populaire LenteEvenement van Van der Vliet Recreatie aan de Lisserweg 40 te Weteringbrug vindt plaats op zaterdag 14 april 2018.



Een gezellige dag vol inspiratie, zowel voor de ervaren kampeerder als voor starters. Vele bekende namen uit de kampeerbranche zijn vertegenwoordigd om de bezoekers hun nieuwste producten en/of diensten te tonen, variërend van techniek tot huishoudelijk, van kampeermeubels tot voortenten.



Speciaal en alleen op deze dag kan de bezoeker profiteren van scherpe akties en aanbiedingen, zowel in de werkplaats als in de winkel.



Ook aan de inwendige mens is gedacht; lokale ondernemers bieden tijdens dit LenteEvenement hun streekgerechten aan, en ze kunnen ook direct bij de kraam gekocht worden.



Het LenteEvenement is op zaterdag 14 april en duurt van 09.00 uur tot 20.00 uur.



Zie voor meer informatie www.vdvliet-recreatie.nl of volg de Facebook-pagina: https://www.facebook.com/events/1991296437781614/