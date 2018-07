Uitnodiging LCW persbijeenkomst ‘Droogte in Nederland’



In mei en juni is er zeer weinig regen gevallen. Bovendien daalt de aanvoer van de grote rivieren. Daardoor is er sprake van droogte. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie goed in de gaten en nemen zo nodig extra maatregelen.



We nodigen u van harte uit voor de persbijeenkomst ‘Droogte in Nederland’ op woensdag 4 juli om 10.30 uur bij Golfbaan de Swinkelsche, Maarheezerdijk 10 in Someren.



Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:



- Opening



Wat is droogte en wat merken we ervan?



- Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW)



Wat doet de LCW? Hoe is de LCW georganiseerd? Wat zijn maatregelen die de LCW neemt?



- Unie van Waterschappen



Welke maatregelen nemen waterschappen: watervoorziening in hoog-laag Nederland, gevolgen voor de waterkwaliteit, gevolgen voor boezemkades.



- KNMI



Wat is de actuele situatie en wat is de verwachting voor deze zomer? Maar ook de klimaatverandering en wat zijn de gevolgen van droogte voor de lange termijn.



- Waterschap Aa en Maas



Wat is de regionale situatie? Waarom is er geld nodig om maatregelen uit te voeren.



- Veldbezoek



Waterschap Aa en Maas neemt u graag mee het veld in om de lokale situatie te bekijken.



Tussendoor en na afloop is er gelegenheid voor het stellen van vragen.