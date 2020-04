OrangeValley en KPN genomineerd voor 3 European Search Awards

De European Search Awards is een internationale wedstrijd die het allerbeste werk op het gebied van SEO, PPC, digital marketing en contentmarketing in Europa viert. OrangeValley en KPN hebben eerder dit jaar een innovatieve Search case ingediend welke vandaag is genomineerd in drie verschillende categorieën.



Jaarlijks worden de European Search Awards uitgereikt voor de beste search-cases (SEO en SEA). Vandaag is de shortlist met nominaties bekend gemaakt. OrangeValley is maar liefst drie keer genomineerd, in de volgende categorieën:



-Best Integrated Campaign



-Most Innovatie Campaign (SEO)



-Best Use of Data (SEO)





Optimale integratie van SEO / SEA



Afgelopen jaar heeft OrangeValley samen met KPN een combined search strategie opgezet om het beste uit beide search kanalen te halen. Binnen deze integrale search strategie zijn de verschillende fasen van de Customer Journey onafhankelijk geoptimaliseerd. Er is onder andere per kanaal geanalyseerd in welke mate het kanaal optimaal paste in de desbetreffende fase. Hierbij is specifiek gekeken naar welke zoekwoorden binnen de fase het grootste effect hadden. Het was een unieke samenwerking op het gebied van SEO/SEA, welke heeft geleid tot een uniek resultaat.



Bedankt KPN en Search Optimization team!



We willen KPN graag bedanken voor het jarenlange vertrouwen in ons en de kans om het afgelopen jaar op een innovatieve wijze te werken aan het optimaliseren van het Search kanaal. Ook chapeau voor Robert de Clercq (Team Lead SEO) en het Search Optimization team. Het gehele project wat in de genomineerde case staat beschreven is een team-effort, waarbij specialisten van Orangevalley en KPN optimaal hebben samengewerkt.



Uitreiking European Search Awards



De European Search Awards worden uitgereikt tijdens een galadiner en prijsuitreiking in Boekarest. Dit vindt plaats in The Receptions Saloon op donderdag 3 september 2020. Afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent COVID-19 zal OrangeValley met een delegatie aanwezig zijn om hopelijk één of meerdere awards mee naar huis te nemen.