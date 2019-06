Zomerpodium met Haagse muziek vóór de Koninklijke Schouwburg

Den Haag heeft er deze zomer een terras met livemuziek bij. Het Nationale Theater presenteert namelijk een zomerpodium vóór de Koninklijke Schouwburg. Tot en met zaterdag 20 juli treden bekende en aanstormende Haagse talenten buiten op. Zo zijn onder anderen singer-songwriters Tim Akkerman en Ed Struijlaart meerdere malen live te horen op het terras. Het zomerpodium is gratis en voor iedereen toegankelijk.



Stadspodium voor Den Haag



Na het succes van het zomerterras bij de productie Amadeus is het terras de komende drie weken uitgebreid tot stadspodium. Tot en met zaterdag 29 juni is er Marokkaanse livemuziek rondom de viering van vijftig jaar Marokkaanse arbeidsmigratie. Op maandag 1 juli vieren we de afschaffing van de slavernij tijdens het Keti Koti Festival, waarop de hele middag Surinaamse muziek wordt gespeeld. Vanaf dinsdag 2 juli speelt cabaretier Harrie Jekkers drie weken lang in de Koninklijke Schouwburg. Er zijn voor iedere voorstelling optredens van Haagse muzikanten op het zomerterras. Van aanstormende talenten uit verschillende wijken van Den Haag tot Tim Akkerman. Wie geen kaarten heeft voor Harrie Jekkers is ook van harte welkom.



Zomerterras



Het zomerterras voor de Koninklijke Schouwburg is tot en met zaterdag 20 juli geopend op dinsdagen, woensdagen, vrijdagen en zaterdagen van 17.00 tot 21.00 uur. De optredens zijn gratis toegankelijk en vinden plaats van 18.15 tot 19.15 uur. Bezoekers kunnen op het terras dineren en er is een cocktailbar.



Kijk voor het complete programma en openingstijden op www.hnt.nl/zomerterras