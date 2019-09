Save the Children: Helft Somalische bevolking afhankelijk voedselhulp

Interviewmogelijkheden met onze Nederlandse noodhulpcoördinator Martine Bergwerff die recentelijk terugkwam uit Somaliland.



Extreme droogte zorgt ervoor dat 6,3 miljoen Somaliërs – de helft van de bevolking – vanaf oktober voedselhulp nodig zullen hebben. 2,1 miljoen Somaliërs, onder wie ruim een miljoen kinderen onder de 5 jaar, dreigt acuut ondervoed te raken. Op dit moment verkeren al 178.400 Somalische kinderen in levensgevaar als gevolg van het voedseltekort. Save the Children baseert zich op de op 2 september 2019 verschenen cijfers van de Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU).



Ondervoeding



Kinderen, vooral die onder de 5 jaar, lopen het grootste risico om te sterven aan ondervoeding. Ze zijn minder bestand tegen acute ondervoeding en vatbaarder voor ziektes zoals mazelen, malaria en cholera. In de regio Somaliland – waar Nederlandse Save the Children medewerkers recentelijk waren – zijn 3 van de 4 kinderen ondervoed.



Martine Bergwerff, noodhulpcoördinator: “Families hebben niet kunnen herstellen van de extreme droogte in 2017. Onze grootste angst lijkt werkelijkheid te worden nu ruim een miljoen kinderen getroffen worden door deze crisis. De internationale gemeenschap moet in actie komen en samenwerken met de plaatselijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat kinderen en hun families genoeg te eten hebben.”



Extreme droogte



Somalië maakte in 2017 ook een periode van extreme droogte door. De noodtoestand werd uitgeroepen door het grote aantal sterfgevallen door ondervoeding. Nu er opnieuw nauwelijks regen is gevallen, dreigt er een nieuwe humanitaire crisis. Veel Somaliërs zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van vee. Door de extreme droogte zijn ze hun vee kwijtgeraakt en raken hun kinderen snel ondervoed. Op dit moment hebben 2,1 miljoen Somaliërs last van een acuut voedseltekort. Als het zo verdergaat zijn dat er volgens berekeningen van de FSNAU in oktober 6,3 miljoen. De regio’s Sanaag (in Somaliland), Puntland, Mudug, Galmudug, Hiran Bay en Bakol worden het hardst geraakt door de aanhoudende droogte.



Wat doet Save the Children?



Save the Children levert schoon drinkwater, screent kinderen op grote schaal op ondervoeding en verstrekt voedsel en medicijnen zodat ondervoede kinderen snel weer aansterken. Ook zorgen we voor onderwijsmogelijkheden.



Save the Children werkt samen met het Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU), verschenen op 2 september 2019, laat zien dat de huidige voedselcrisis resulteert in een enorme stijging van het aantal acuut ondervoede kinderen in Somalië.



