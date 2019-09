Madurodam Marathon maakt vernieuwd parcours bekend

Een marathon langs de Amsterdamse Dam, het Haagse Vredespaleis, luchthaven Schiphol, en dwars door de Kleedkamer van Oranje met de Cup die het Nederlands Elftal won in 1988. Niets is onmogelijk tijdens de Madurodam Marathon op zondag 6 oktober! Vandaag werd het parcours bekendgemaakt van de tweede editie van de leukste stadsmarathon van Nederland. De deelnemers genieten dit jaar niet alleen van tientallen Nederlandse hoogtepunten, maar krijgen voor het eerst ook een uniek kijkje achter de schermen van de kleinste stad van Nederland.



Net als bij andere stadsmarathons loopt het parcours langs bijzondere highlights, maar dan wel uit heel Nederland. De deelnemers maken eerst een rondje om Madurodam heen, en vervolgen dan hun weg naar de binnenstad van de Haagse attractie. De run heeft dit jaar iets weg van een “urban trail”: de deelnemers gaan dwars door twee attracties van Madurodam en door één van de werkplaatsen. Een plek waar je als gewone bezoeker van Madurodam nooit komt. Ook het parcours voor de dubbele afstand (3,2 kilometer) is aangepast ten opzichte van vorig jaar. Deze deelnemers lopen een langere ronde door het Haagse Westbroekpark, voordat zij midden in Madurodam op de finish eindigen.



Eerste startschot door minister Bruno Bruins



De Marathon Madurodam is een officiële stadsmarathon, maar wel op een manier die past bij de Haagse attractie: voor en door kinderen, voor iedereen toegankelijk én als sponsorloop voor een goed doel. De opbrengsten van de loop gaan naar het project ‘Samen naar School’ van Het Gehandicapte Kind (voorheen: NSGK).



De start van de Madurodam Marathon vindt net als in 2018 plaats op het George Maduroplein, vóór de entree van Madurodam. Het eerste startschot wordt om 13:00 uur gegeven door minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins.



Het evenement is gericht op kinderen, maar uiteraard zijn volwassenen van harte welkom om mee rennen. Er is dit jaar ook de mogelijkheid om als bedrijfsteam mee te doen. Deelnemers kunnen zelf kiezen of zij een marathon rennen (1,69 kilometer) of een dubbele (3,2 kilometer). De marathon is geschikt voor jong en oud, voor renners met en zonder beperking, blindrunners én non-runners. Net als vorig jaar kunnen racerunners uiteraard ook deelnemen, zowel met de reguliere kidsrun (zelfstandig) als met begeleiding op een speciaal parcours van 500 meter.



Schrijf je nog snel in!



Er zijn nog plekken beschikbaar voor de leukste run van Nederland. Inschrijvingskosten beginnen vanaf 12,50 euro (voor een kind). Aanmelden kan via de website: www.MadurodamMarathon.nl.