Nederland en Noorwegen werken samen aan onderzoek radarsignalen

Nederland en Noorwegen ontwikkelen twee intelligente nanosatellieten die in tandemformatie om de aarde zullen vliegen. Ze doen dit voor een bilaterale missie om de oorsprong van radarsignalen te onderzoeken.



Amsterdam, Den Haag 21 april 2020 - Het consortium van onderzoeksinstituten Koninklijke NLR en TNO, en het Noorse Defensie-onderzoeksinstituut FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) ontwikkelt een demonstratiemissie voor een observatiesysteem vanuit de ruimte in het kader van het project ‘Military Use of Space’ (MilSpace2). De inzet van satellieten maakt Defensie uiteindelijk minder afhankelijk van externe partijen. Voor de bouw van nanosatellieten ‘Birkeland’ en ‘Huygens’ is NanoAvionics uit Litouwen geselecteerd na een onafhankelijk evaluatieproces met aanbieders



uit verschillende landen. Het is voor het eerst dat Nederland en Noorwegen gezamenlijk satellieten ontwikkelen en zullen lanceren. De lancering van de twee nanosatellieten, die samen de BROS-missie vormen, staat gepland voor medio 2022.



BROS-missie



De BROS-missie (Binational Radiofrequency Observing Satellites) is een innovatief systeem dat onder alle weersomstandigheden met behulp van ‘Birkeland’ en ‘Huygens’ radarsignalen - inclusief navigatieradars op schepen - detecteert en lokaliseert op basis van verschillende meettechnieken. Het platform voor de twee nanosatellieten is gebaseerd op de bestaande M6P-nanosatellietbus van NanoAvionics die zorgt voor een nauwkeurige standregeling en positie voor de gewenste baan van de satellieten. De payload, oftewel de nuttige lading van de kleine satellieten, is een



door het consortium ontwikkeld meetinstrument. De BROS-demonstratiemissie bestaat uit twee identieke 6U-cubesats (1U komt overeen met een afmeting van 10x10x10 cm) die in tandemformatie zullen vliegen in een lage aardbaan op ca. 600 km hoogte. De twee satellieten zullen in dezelfde baan vliegen met een onderlinge afstand van 15 à 25 km, waardoor de nanosatellieten gelijktijdig signalen van specifieke radarsystemen kunnen detecteren. Voortbouwend op de ervaring van de Noorse NorSat-3 en de Nederlandse BRIK-II-missies die nu in ontwikkeling zijn, verwacht het consortium met deze bilaterale missie ook waardevolle inzichten te verwerven over formatievliegen met nanosatellieten.



Consortium



Nederland en Noorwegen werken samen op strategisch belangrijke onderzoeksterreinen in ‘Strategic Mutual Assistance in Research and Technology’ (SMART). Een van de projecten die hieronder valt is MilSpace. Doel van de samenwerking is om een brede kennis op te bouwen over huidige en toekomstige ruimtevaart-gerelateerde technieken, technologieën en concepten. Binnen het consortium zijn de taken verdeeld, waarbij Koninklijke NLR toeziet op de verwerving van de BROS-satellieten en de integratie van de instrumenten op die platformen. TNO werkt aan het ontwerp en bouw van de



innovatieve onderdelen van de instrumenten zoals de antennes en de signaalontvangers. FFI maakt het systeemontwerp van het meetinstrument, voert de integratie uit en is verantwoordelijk voor het grondstation en de dataverwerking.



Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum



Koninklijke NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart. Met zijn multidisciplinaire expertise en gespecialiseerde onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve en integrale oplossingen voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. De werkzaamheden van NLR beslaan het volledige spectrum van Research Development Test & Evaluation (RDT&E). Op gebied van ruimtevaart werkt NLR zowel met bedrijven als overheid nauw samen aan de ontwikkeling van lanceervoertuigen, satellieten en het effectieve gebruik van onder andere aardobservatiedata en navigatiedata.



https://www.nlr.org



TNO



TNO werkt samen met overheid en industrie aan innovatieve oplossingen om de dreigingen en risico’s in de samenleving voor te blijven. Met kennis van technologie, mensen en organisaties werkt TNO aan producten en diensten die onze samenleving veerkracht en perspectief bieden. En helpt TNO de krijgsmacht en veiligheidsorganisaties om te innoveren. Kennisuitwisseling met de internationale top verbreedt en verdiept de nationale kennisbasis en helpt TNO voor Nederland de cruciale kennisbasis te waarborgen. TNO heeft een leidende positie op het gebied van radar en ruimte instrumentatie.



https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/defensie-v...



FFI



Het Noorse Defensie-onderzoeksinstituut FFI is verantwoordelijk voor onderzoek ten behoeve van de krijgsmacht in Noorwegen. FFI is daarmee het belangrijkste adviesorgaan op het gebied van defensiegerelateerde wetenschap en technologie voor het Ministerie van Defensie en voor de militaire organisatie van de Noorse strijdkrachten. De belangrijkste missie van FFI is het uitvoeren van toegepast onderzoek en ontwikkeling (R&D) om te voldoen aan de eisen van de Noorse strijdkrachten.



https://www.ffi.no/en