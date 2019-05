Op halve kracht

Frank is aan één kant verlamd maar fietste toch 100.000 kilometer



Maar liefst 100.000 kilometer heeft hij gefietst, Frank Langenberg uit Zaandam. In de acht jaar tijd dat Frank op zijn elektrische fiets rijdt heeft hij veel mooie plaatsen gezien en enorme afstanden afgelegd. 100.000 kilometer op een e-bike klinkt misschien niet heel zwaar, maar Frank is aan de rechterkant van zijn lichaam verlamd aan zijn arm en been. Dat maakt het fietsen niet gemakkelijk, maar zijn verlamming houdt hem niet tegen. Fietsen geeft Frank het ultieme gevoel van vrijheid.



Leven op z’n kop



Frank had altijd een actief leven. Zijn motor was zijn lust en zijn leven. Dat die grote liefde uiteindelijk zijn leven op z’n kop zou zetten, had hij niet kunnen voorspellen. Als hij met de motor op vakantie is in Schotland wordt hij aangereden. Frank raakt verlamd aan zijn rechterbeen en -arm. Frank haalt zijn voldoening nu uit het fietsen, zijn eigen stukje vrijheid.



Een betrouwbare elektrische fiets



Frank geeft niet zomaar op. Bij hem is het alles of niets. Dat geldt ook voor zijn fietstochten. Bijna iedere dag stapt hij op zijn elektrische fiets. Met mooi weer wordt er met gemak 85 tot 100 kilometer afgelegd.



Vanwege zijn lichamelijke beperking, kan Frank niet zomaar op iedere fiets fietsen. Een elektrische fiets met middenmotor, waarbij druk van de voet op de trapper extra snelheid geeft, is voor Frank geen optie. Bij weinig fietsenzaken begrepen ze dat. Totdat Frank bij Fiets.com in Wormerveer kwam. Daar zagen ze precies wat hij nodig had: een e-bike met voorwielmotor. Door de betrouwbaarheid, 5 jaar garantie op motor en accu, goede actieradius en de scherpe prijs liet Frank zich de Icycle Mistral adviseren. De fiets is wat aangepast voor Frank. Zo moet er normaal gesproken aan de rechterkant worden geschakeld. Nu is dit verplaatst naar links. Daarnaast kan Frank maar met één hand remmen, waardoor er is gekozen voor een extra sterke rem. De trapper heeft Frank zelf aangepast en daar een beugel aan toegevoegd, hier kan hij zijn voet in vastklemmen.



Het op- en afstappen gaat niet heel gemakkelijk. Frank moet zijn been over de fiets heen zwaaien en zet vervolgens zijn voet vast aan de trapper. Het komt weleens voor dat het mis gaat en dat hij valt, waardoor de fiets beschadigd raakt. Gelukkig hebben ze bij Fiets.com alle onderdelen liggen en is hij de fiets nooit langer dan een uur kwijt.



Bijzondere logeeradresjes



Fietstochten maakt Frank het liefst alleen. Zo wordt hij door niets of niemand belemmerd en kan hij zijn eigen snelle tempo aanhouden. Hij fietst met name door België, Luxemburg, Duitsland en natuurlijk Nederland. Via de organisatie ‘vrienden op de fiets’ vindt Frank zijn logeeradresjes. Dit zorgt voor leuke en bijzondere situaties. Van slapen in een café tot logeren bij Jehova’s getuigen, iedere tocht is anders.



De berg op



Moet hij een berg op, dan lukt het Frank niet om genoeg kracht te zetten. Dat is zijn grootste uitdaging tijdens het fietsen. Gelukkig geven de nieuwste technieken op fietsgebied Frank goede hoop voor de toekomst. Fiets.com brengt in juni met een nieuw model fiets op de markt. Deze elektrische fiets heeft een middenmotor zonder trapondersteuning. Deze motor is drie keer zo sterk als de voorwielmotor die Frank nu gebruikt. Dat geeft hem voldoende kracht om toch bergopwaarts te fietsen. Plannen heeft Frank in elk geval genoeg, hij hoopt ooit nog een tocht naar Reading in Engeland of Nantes in Frankrijk te maken. Frank blijft dus fietsen en zal ongetwijfeld nog vele kilometers afleggen. Op naar de 200.000?