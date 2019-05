Creative ICT eerste Magento partner van Oost-Nederland

Creative ICT mag zich vanaf mei 2019 Magento Business Partner noemen en is hiermee 1 van de 17 Magento partners in Nederland. Zij zijn tevens de eerste en enige Magento partner van Oost-Nederland.



Magento is wereldwijd het meest gebruikte webshop platform en is onlangs overgenomen door Adobe voor 1,68 miljard. Door de snelle groei van Creative ICT en de ruime ervaring met het e-commerce platform heeft Magento ervoor gekozen om de samenwerking met het bedrijf te intensiveren door middel van een officieel partnership.



Creative ICT biedt o.a. Magento oplossingen met behulp van het Magento Open Source pakket. Hiervoor hebben zij een speciaal framework ontwikkeld, genaamd StoreFrame. Met dit framework kan een Magento 2 webshop binnen 3 maanden gelanceerd worden voor een minimale investering. Het framework is een samenstelling van ‘best practice’ onderdelen, die nodig zijn om een succesvolle webshop te lanceren.



Bekijk de features van StoreFrame: https://www.creativeict.nl/storeframe/



Voor (grotere) B2B klanten die veelal werken met klantspecifieke prijslijsten, personalisatie, klantsegmentatie en een complexer orderproces, kan Creative ICT gericht adviseren en Magento oplossingen realiseren met behulp van het Magento Commerce pakket.



Over Creative ICT



Creative ICT behoort tot één van de snelstgroeiende technologiebedrijven van Nederland. In 2016 werd deze groei bekroond met een 17e plek in de Deloitte Fast 50.



Creative ICT is sinds 2010 actief als Magento specialist. Zij ondersteunen klanten met Branding & Strategy, UX / UI Design, Web development, Digital Marketing & Motion/Film. Gespecialiseerd in Magento webshops, Symfony en PIM/ERP integratie. Het bedrijf focust zich voornamelijk op B2B klanten.



‘We zijn enorm blij met het partnership met Magento. Samen kunnen we de kracht van het platform nog beter naar elke organisatie binnen Oost-Nederland en Twente brengen,’ aldus Bas Janssen, Founder & CEO van Creative ICT.

https://www.youtube.com/watch?v=oZZ6zyFMwK0