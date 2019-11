Margarinemerk The Flower Farm mag palmoliecrisis blijven agenderen

De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelt dat het margarinemerk The Flower Farm in haar reclames alarm mag blijven slaan over de palmoliecrisis.



Het gaat volgens de Commissie om een ernstig probleem dat op indringende en heftige wijze in woord en beeld in reclame aan de orde mag worden gesteld. Van misleiding is volgens de RCC in dit opzicht dan ook geen sprake.



De RCC kwam tot dit oordeel na een klacht van The European Palm Oil Alliance. Deze belangengroep van Palmolieproducenten meende dat The Flower Farm de gehele palmolie ndustrie te veel over een kam zou scheren en de ogen sluit voor initiatieven met duurzame palmolie.



Volgens de RCC mag The Flower Farm in haar reclame ‘het probleem van palmolie in relatie tot ontbossing van het tropisch regenwoud aan de orde stellen’. De Commissie oordeelt in dit verband ook dat The Flower Farm daarom mag ‘benadrukken dat haar margarine palmolievrij’ is. De boodschap Eat Plants. Not Palm Please is derhalve toegestaan.



De Reclame Code Commissie heeft in haar oordeel benadrukt dat het van belang is dat consumenten begrijpen dat het vermijden van palmolie niet alle ontbossing tegengaat. Helaas wordt tropisch bos ook om andere redenen verwoest. Palmolievrij kan ontbossing niet stoppen, maar het kan volgens ons wel een bijdrage leveren aan de vermindering ervan. De Commissie vindt het eveneens belangrijk dat consumenten worden geïnformeerd dat andere (margarine)producenten zich inspannen om palmolie te gebruiken waarvoor niet is ontbost.



The Flower Farm zal aandacht blijven vragen voor ontbossing. The Flower Farm gelooft in palmolievrije producten en duurzame alternatieven, zoals shea boter die – anders dan palmolie – altijd gegarandeerd 100% ontbossingsvrij zijn. Dat is de missie van The Flower Farm. De uitspraak van de Reclame Code Commissie sterkt ons daarin.