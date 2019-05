Lancering Studio for New Realities: bouwen aan een menselijkere, gezondere en verantwoordelijkere stad



New Realities staat voor het maximaliseren van levensgeluk. De studio is opgericht door Jeroen Zuidgeest vanuit de overtuiging dat er een betere manier moet zijn om onze omgeving te organiseren en daarmee bij te dragen aan een nieuwe werkelijkheid die menselijker, gezonder en verantwoordelijker is. Na een jaar van intensieve voorbereiding is Studio for New Realities volop in bedrijf en ready for business. Met trots presenteren wij vandaag het vernieuwende bureau.



Studio for New Realities werkt aan strategische stedelijke ontwikkeling, architectuur en consultancy, gedreven door gebruikskwaliteit en maximalisatie van levensgeluk. De studio levert visies, gebouwen, ontwikkelstrategieën en programmatische pakketten die passen bij de verander(en)de samenleving. Het doel is stedelijke ontwikkeling met impact en de realisatie van betekenisvolle, persoonlijke plekken en gebouwen.



Jeroen Zuidgeest was tot begin 2018 partner, architect en hoofd van MVRDV’s Strategic Planning Department, waar hij verantwoordelijk was voor inhoudelijke ontwikkeling en organisatie binnen het departement. Hij werkte aan verschillende internationale stads- en regiovisies, masterplannen, gebouwen, ontwikkelingsstrategieën, onderzoeksprojecten, publicaties, tentoonstellingen en doceerde aan verschillende instituten.



Ontwerp is actie

Het nieuwe Studio for New Realities bevraagt nadrukkelijk de status quo en heeft een radicaal-pragmatische houding om tot kwalitatieve, persoonlijke plekken en gebouwen te komen. De studio volgt een strategic design aanpak voor ontwikkeling met impact. Ontwerp is actie: elke ingreep moet waarde toevoegen. De oplossingen zijn altijd een combinatie van hardware, software en orgware – een gelaagd pakket van ruimtelijke, programmatische en socio-economische ingrepen. De studio neemt een rol tussen ontwerp, ontwikkeling en publiek/politiek.



Jeroen Zuidgeest: “Onze omgeving wordt te vaak gekenmerkt door een gebrek aan gebruikskwaliteit, welzijn en duurzaamheid. Er moet een betere manier zijn om onze omgeving te organiseren. Wij zien de noodzaak van een upgrade naar een omgeving die menselijker, gezonder en verantwoordelijker is, waarin maximalisatie van levensgeluk centraal staat. Waarbij het gaat om gebruik (in plaats van ‘design’), communities (in plaats van gebouwen) en impact (in plaats van iconen). Dat vraagt om een herdefinitie van waarden en een nieuwe aanpak en rol die wij innemen. ”



We are in business

De studio werkt momenteel aan deze mogelijke nieuwe realiteit met aansprekende projecten zoals:



De bijna afgeronde Willemstoren in Rotterdam, met 76 woningen aan de voet van de Erasmusbrug. Een aantal specifieke ingrepen zorgt voor de ontwikkeling van een personal apartment block; een woon/werklobby plus groene daktuin als unieke collectieve ruimte, maximale verbinding met de stad en een aantal ‘momenten’ in het blok en in elke woning.



De herontwikkeling van het Unileverterrein in Vlaardingen tot stoer woon-werkcluster van 60.000m2+ op de grens van stad en haven. Een heldere zonering en slimme ‘programmatische keten’ zorgt voor een optimale aansluiting op de omgeving en dynamiek, waarbij bestaande karakteristieken leidend zijn voor de nieuwe kwaliteiten.



Masterplanning voor de herontwikkeling van Granton, van voormalig industriegebied naar Edinburgh’s toekomstig Waterfront. Een aantal radicale ingrepen zorgt voor de verankering van de stad aan het water en maximale betekenis voor omliggende buurten: het claimen van het waterfront als publieke ruimte door realisatie van een genereus Waterfront Park, een nieuwe tramverbinding en een aantal heldere assen voor het leggen van de verbinding met het centrum, en een ‘high street’ met stedelijke dynamiek voor activering.



Daarnaast zijn verschillende architectuur- en masterplanning-projecten in startfase en voorbereiding.



Team

De studio werkt als design squad met een team van getalenteerde architecten, ontwerpers en onderzoekers: Ryanne Janssen, Hedwig van der Linden, Umut Türkmen, Juliana Giraldo Sanabria en Oleksandra Tkachenko. Jeroen Zuidgeest leidt de studio, met ondersteuning van Ruth Veldhuijzen van Zanten als studiocoördinator. Het team is stevig ingebed in een netwerk van specialisten.



Let’s meet!

Studio for New Realities wil graag werken met mensen die dezelfde intenties en ambitie delen. Van betrokken ontwikkelaars, verantwoordelijke overheden en bevlogen entrepreneurs, individuen, instellingen en bedrijven tot toekomstige gebruikers. Om gezamenlijk te bouwen aan deze nieuwe realiteit. Welcome to the New Reality!



Meer informatie over de missie, aanpak, services en work (in progress): https://newrealities.eu/



