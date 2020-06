Nederlandse hulporganisaties bieden hulp getroffenen sprinkhanenplaag

Sinds eind vorig jaar wordt Oost-Afrika geteisterd door enorme sprinkhanenplagen. De insectenzwermen hebben tienduizenden hectaren akkerland aangetast waardoor de voedselvoorziening in gevaar is. Dankzij een bijdrage van € 4 miljoen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken leidt SOS Kinderdorpen, namens de Dutch Relief Alliance, een samenwerking met Cordaid, Dorcas, ICCO, Oxfam, Save the Children, Tearfund Nederland en ZOA om noodhulp te bieden aan de getroffenen van de sprinkhanenplaag in Ethiopië en Somalië.



In verschillende regio’s in Ethiopië en Somalië bieden de organisaties noodhulp aan de meest kwetsbare families wiens voedselzekerheid ernstig in gevaar is. Tijdens deze zes maanden durende interventie richt de hulp zich onder andere op bestrijding van de sprinkhanen, het versterken van voedselzekerheid, aanleg van voorzieningen ten behoeve van levensonderhoud, het verbeteren van toegang tot schoon drinkwater, het geven van voorlichting over hygiëne, en financieel ondersteunen van extra kwetsbare groepen. Hiermee krijgen ruim 215.000 getroffenen van de sprinkhanenplaag de noodzakelijke humanitaire ondersteuning. De acht organisaties werken nauw samen met lokale organisaties en overheden.



Gezien de huidige situatie met het coronavirus zijn de noodhulpinterventies zo ingericht dat het gevaar van verdere verspreiding tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast wordt aan de getroffenen voorlichting gegeven over het virus.



Arian Buurman, algemeen directeur van SOS Kinderdorpen: “Alle acht organisaties in deze gezamenlijke noodhulpinterventie zijn al langer werkzaam in Oost-Afrika. De lokale kennis en infrastructuur als ook de inzet van specifieke expertises van de partners, maken het mogelijk om snel en effectief hulp te bieden aan een grote groep kwetsbare families.”